Путин даёт заднюю под давлением США и Израиля? 6 1408

В мире
Дата публикации: 13.07.2025
BB.LV
Путин даёт заднюю под давлением США и Израиля?
ФОТО: Youtube

После 12-дневной войны между Израилем и Ираном Путин в частном порядке занял более жесткую позицию, пишет "Медуза".

Президент РФ Владимир Путин заявил Дональду Трампу и иранским официальным лицам, что поддерживает идею ядерной сделки, в рамках которой Иран полностью откажется от обогащения урана. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на три европейские и один израильский источники, знакомые с ходом переговоров.

Россия на протяжении многих лет остается главным дипломатическим сторонником Ирана в ядерном вопросе и публично всегда отстаивает право Тегерана на обогащение урана. Однако после 12-дневной войны между Израилем и Ираном Путин в частном порядке занял более жесткую позицию, призывая Иран к «нулевому обогащению», отмечает издание.

Москва также проинформировала о своей нынешней позиции правительство Израиля. «Мы знаем, что именно это Путин сказал иранцам», — сказал Axios высокопоставленный израильский чиновник.

Обновлено. Иранское агентство Tasnim сообщило со ссылкой на информированный источник, что Тегеран не получал послания от Владимира Путина насчет ядерной сделки и обогащения урана. «Последняя встреча господина Путина с иранскими официальными лицами была с господином Аракчи, и на той встрече такой вопрос не поднимался. После этого никаких сообщений о нулевом обогащении по каналам связи между Москвой и Тегераном не поступало», — рассказал собеседник журналистов.

Израиль 13 июня начал наносить удары по Ирану, их целями были названы ядерные объекты, высокопоставленные чиновники и ученые-ядерщики. Иран ответил обстрелами территории Израиля. 22 июня разовый удар по ядерным объектам Ирана нанесли США, два дня спустя было объявлено о прекращении огня. По официальным данным, в результате атак Израиля погибли 935 жителей Ирана, при ответных ударах Ирана по Израилю были убиты 28 человек.

Президент США Дональд Трамп после бомбардировок заявил, что ядерная программа Ирана уничтожена. CNN и The New York Times писали со ссылкой на источники в разведке, что американские удары, по предварительным данным, лишь отбросили иранские разработки на несколько месяцев, Трамп публично раскритиковал эти издания, обвинив в распространении фейковых новостей. В Европе, по данным FT, считают, что Иран заранее вывез запасы урана из объекта в Фордо, разбомбленного американцами.

  • LS
    Luka Senka
    14-го июля

    Вот так россия бросает всех кто в её верил.

    1
    3
  • Ч
    Чангл
    13-го июля

    Это всё про Зе. Россия просто продаст готовый продукт. Тебе чучело не понять

    10
    1
  • Ч
    Чангл
    Чангл
    13-го июля

    Эта информация для тебя сенька

    9
    2
  • Ч
    Чангл
    Чангл
    13-го июля

    И для тебя будет народный суд. Ты обьвлен

    6
    2
  • LS
    Luka Senka
    13-го июля

    Обгадился неполноценный,бункерный.

    4
    18
  • LS
    Luka Senka
    13-го июля

    Крыса зажата в угол.Ничтожная тварь.

    4
    18
Читать все комментарии

