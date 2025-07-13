Baltijas balss logotype

В ответ на атаки по ТЦК, украинская мобилизация будет рассредоточенной и дистанционной

В мире
Дата публикации: 13.07.2025
BB.LV
В России публикуют фото "шахедов" с надписью "для ТЦК от местных жителей Одессы".

У врага мог быть расчет, чтобы такие удары консолидировали различные антиукраинские элементы.

У врага мог быть расчет, чтобы такие удары консолидировали различные антиукраинские элементы.

В течение последних недель российские войска несколько раз били по территориальным центрам комплектования ВСУ в разных городах Украины. Понятно, что враг хочет сорвать мобилизацию. Но за этим стоит еще другая цель.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что атаки по ТЦК в очередной раз подчеркивают, что Россия хочет сорвать мобилизацию в Украине. Предыдущие попытки врага на этом направлении проваливались.

Как отметил Тимочко, Россия вкладывает миллиарды долларов в пропаганду, чтобы разъединить украинское общество. В том числе и такие атаки являются попыткой усилить конфликты внутри государства.

Они хотят, кроме того, чтобы сорвать мобилизацию, сделать все так, чтобы были непрерывные конфликты между гражданскими и военными. Им нужны не только ссоры в соцсетях, а различные драки на улицах. Чтобы люди начали обвинять друг друга в своих бедах, – отметил Тимочко.

У врага мог быть расчет, чтобы такие удары консолидировали различные антиукраинские элементы. Уже потом Россия попытается использовать их для дальнейших террористических атак по нашему государству.

Также вряд ли враг может уничтожить определенные информационные базы, ведь многие из них уже давно оцифрованы. В результате удара могли быть уничтожены новые документы, которые недавно были поданы и их не успели оцифровать.

Добавим, представитель Командования Сухопутных войск Виталий Саранцев заявил, что в результате российских атак могут быть изменения в формате работы ТЦК. В частности рассматривают различные меры рассредоточения военных, расширение цифровизации и предоставления некоторых услуг дистанционно.

#война в украине
Оставить комментарий

(4)
  • Е
    Ехидный
    13-го июля

    как удары по ТЦК могут сорвать то , чего нет ??? можно подумать ,что раньше в эту контору очереди стояли !!!

    17
    0
  • LS
    Luka Senka
    13-го июля

    Главное чтобы россиян ликвидировали как можно больше

    4
    18
  • VV
    Vladlat Vladlat
    13-го июля

    Очевидно это для уговоров ухилянтов в Германии...

    15
    0
  • Д
    Дед
    13-го июля

    Хи-хи! Интересно посмотреть, как по интернету будут уговаривать хохлов залезть в окопы под российские бомбы.

    28
    0
Видео