«Рядом с Петербургом!» Эстония дала залп из американских HIMARS - Кремль недоволен 2 2744

Дата публикации: 14.07.2025
Фото WIKIMEDIA

Фото WIKIMEDIA

В Кремле не ожидали стрельбу Эстонии из американских ракетных систем повышенной мобильности HIMARS на учениях.

Песков назвал стрельбу Эстонии из HIMARS на учениях провокацией России.

Боевая стрельба Эстонии из реактивных систем залпового огня HIMARS в 400 километрах от Санкт-Петербурга является провокацией России, сообщил СМИ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов о том, являются ли действия Эстонии попыткой к эскалации конфликта, Песков ответил: «разумеется, Балтика сейчас благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы — регион, где можно сказать, что царит напряженность».

HIMARS обеспечивает поддержку наступательных операций, поражая стратегически важные цели, такие как командные пункты, склады боеприпасов и инфраструктуру противника.

  • С
    Сарказм
    14-го июля

    Придурок, дальность стрельбы стандартного HIMARS 70 км, какая тебе эскалация? Я понимаю, что вы от самого буквосочетания ракетницы 30летнего возраста неконтролируемо какаетесь, но учись, держать себя в руках

  • ТТ
    Тим Тим
    14-го июля

    Наступательные операции армии Эстонии(если не дай Бог,что),это,что прикол?

