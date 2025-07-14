В Кремле не ожидали стрельбу Эстонии из американских ракетных систем повышенной мобильности HIMARS на учениях.

Песков назвал стрельбу Эстонии из HIMARS на учениях провокацией России.

Боевая стрельба Эстонии из реактивных систем залпового огня HIMARS в 400 километрах от Санкт-Петербурга является провокацией России, сообщил СМИ пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов о том, являются ли действия Эстонии попыткой к эскалации конфликта, Песков ответил: «разумеется, Балтика сейчас благодаря весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы — регион, где можно сказать, что царит напряженность».

HIMARS обеспечивает поддержку наступательных операций, поражая стратегически важные цели, такие как командные пункты, склады боеприпасов и инфраструктуру противника.