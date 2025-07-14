В Эстонии возникли проблемы при обучении русских детей на госязыке

Спустя более года, прошедшего с начала перехода на обучение на эстонском языке, эксперты видят большую проблему в мотивации учащихся к учебе.

В первый год перехода на эстоноязычное обучение, когда все 1-е и 4-е классы в эстонских школах начали обучение на эстонском языке, основной упор был сделан на улучшение языковых навыков учителей, сообщила "Актуальная камера".

"В первом году не удалось уделить столько внимания, сколько следовало бы, методике преподавания и мотивации учащихся. Иными словами, как учить так, чтобы ученик действительно хотел учиться и у него не возникало ощущения, что я ничего не могу и я не хочу больше ходить в эту школу. Сейчас это очень большие проблемы для нас", - сказала вице-канцлер минобра Кайри Калдоя.

По словам бывшего министра образования Тыниса Лукаса, на начальном этапе дети с родным эстонским и русским языками должны учиться отдельно друг от друга, пока их уровень владения эстонским языком не сравняется.

"Говорят, что нет денег, чтобы сначала хотя бы отделить детей, говорящих на эстонском языке в группы и классы, но на самом деле деньги есть", - сказал Лукас.

По мнению младшего лектора Таллиннского университета Кристины Бернхардт, исследующей преподавание эстонского как второго языка, в настоящее время также отсутствует детальный мониторинг.

"Нам следует понимать, что происходит с языковыми навыками учащихся и с их знаниями по предметам. В настоящее время такого широкого исследования не просматривается", - сказала Бернхардт.

Несмотря на все проблемы, Министерство образования оценивает первый год перехода на эстонский язык обучения как успешный.