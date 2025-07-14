Baltijas balss logotype

В Эстонии возникли проблемы при обучении русских детей на госязыке 1 2184

Дата публикации: 14.07.2025
BB.LV
В Эстонии возникли проблемы при обучении русских детей на госязыке

Спустя более года, прошедшего с начала перехода на обучение на эстонском языке, эксперты видят большую проблему в мотивации учащихся к учебе.

В первый год перехода на эстоноязычное обучение, когда все 1-е и 4-е классы в эстонских школах начали обучение на эстонском языке, основной упор был сделан на улучшение языковых навыков учителей, сообщила "Актуальная камера".

"В первом году не удалось уделить столько внимания, сколько следовало бы, методике преподавания и мотивации учащихся. Иными словами, как учить так, чтобы ученик действительно хотел учиться и у него не возникало ощущения, что я ничего не могу и я не хочу больше ходить в эту школу. Сейчас это очень большие проблемы для нас", - сказала вице-канцлер минобра Кайри Калдоя.

По словам бывшего министра образования Тыниса Лукаса, на начальном этапе дети с родным эстонским и русским языками должны учиться отдельно друг от друга, пока их уровень владения эстонским языком не сравняется.

"Говорят, что нет денег, чтобы сначала хотя бы отделить детей, говорящих на эстонском языке в группы и классы, но на самом деле деньги есть", - сказал Лукас.

По мнению младшего лектора Таллиннского университета Кристины Бернхардт, исследующей преподавание эстонского как второго языка, в настоящее время также отсутствует детальный мониторинг.

"Нам следует понимать, что происходит с языковыми навыками учащихся и с их знаниями по предметам. В настоящее время такого широкого исследования не просматривается", - сказала Бернхардт.

Несмотря на все проблемы, Министерство образования оценивает первый год перехода на эстонский язык обучения как успешный.

#эстония #образование
Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    15-го июля

    А зачем русских детей учить эстонскому, они же русские?

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 8
Институты ЕС - это и слабость, и сила.
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 12
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 21
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 31
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 30
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 46
