Афганское турагенство зазывает в страну иностранцев леденящим кровь рекламным роликом (видео)

Правящие в Афганистане талибы пытаются привлечь в страну иностранных туристов. Агентства публикуют соцсетях рекламные ролики, которые у многих вызывают недоумение.

Двое мужчин заложников стоят на коленях на земле, руки связаны за спиной, головы закрыты черными пластиковыми пакетами. Нависшие над ними вооруженные люди говорят на камеру:

"Чао, Италия. Если вы хотите, чтобы два ваших гражданина вернулись в Италию в целости и сохранности, вы должны отправить нам 5 миллиардов долларов в биткоинах".

Далее сюжет приобретает новый поворот. "Похитители" снимают с "заложников" черные пакеты. На кадрах появляются улыбающиеся молодые люди, которые поднимают большие пальцы вверх и говорят: "Добро пожаловать в Афганистан!".

Остальная часть 30-секундного ролика показывает, как гости посещают местные общины с афганскими гидами, играют с детьми, фотографируют окрестности, и примеряют одежду на рынке.

Видеоролик распространен на сайте X, а также на многих аккаунтах, связанных с "Талибаном".

Предыдущий ролик от Raza Afghanistan снят по той же схеме, но с "посланием для Америки". В этом видео фигурируют американские граждане, которые из "жертв" превращаются в туристов, наслаждающихся экскурсией по стране.

لماذا طلب الشباب الأفغاني خمسة مليون دولار مقابل إطلاق سراح الإيطاليين؟ #ترفيه pic.twitter.com/9rX2hHs95z — أفغانستان بالعربي (@afghanarabc) July 12, 2025

В ролике также показано, как мужчины осматривают американскую штурмовую винтовку, смеются над тем, что предохранитель не включен, и едят большие арбузы.

Эти видеоролики напоминают о казни заложников, в том числе американского журналиста Дэниела Перла в 2002 году в Пакистане и Джеймса Фоули, также репортера из США, в 2014 году в Сирии.

Реакция на видеоролики Raza Afghanistan на сайте X варьировалась от похвалы за "отличную рекламу и уникальную концепцию" до критики по поводу отсутствия женщин в кадрах и нежелания посещать страну, где ущемлены права женщин и девочек.

В недавнем посте на Instagram основатель турфирмы Йосаф Арюби объяснил, как он хотел бросить вызов стереотипам, и заявил, что он "не связан ни с каким правительством".

"Вы же понимаете, что СМИ и Голливуд рисуют горы Афганистана и тех, кто их защищает, беспощадными и злыми", - написал 28-летний Арюби, выросший в США и теперь проводящий время между Калифорнией и Кабулом.

"Такое счастье - делиться впечатлениями о стране, в которой я не мог много путешествовать из-за ситуации, сложившейся во время 20-летней оккупации".

"Талибан" рассчитывает на туристический бум

Спустя почти четыре года после захвата контроля над Афганистаном талибы стремятся привлечь в страну туристов и увеличить доходы зарождающейся индустрии.

Изоляция Афганистана на мировой арене, в основном из-за ограничений, введенных талибами в отношении женщин и девочек, привела к тому, что большая часть 41-миллионного населения страны погрязла в нищете. Афганистан борется за привлечение иностранных инвестиций и рассчитывает на туристический потенциал.

"Афганский народ радушен и гостеприимен, он хочет принимать туристов из других стран и общаться с ними", - сказал в одном из интервью заместитель министра по туризму Кудратулла Джамал. "Туризм приносит стране много пользы. Мы учли эти преимущества и стремимся к тому, чтобы наша страна в полной мере воспользовалась ими", - добавил он.

В прошлом году Афганистан посетили почти 9000 иностранных туристов, а за первые три месяца этого года, по данным министерства туризма, в страну прибыло около 3000 человек.

Афганистан не является популярным туристическим направлением из-за ситуации с безопасностью. Захват власти талибами в августе 2021 года ошеломил мир и заставил тысячи афганцев бежать.

И сейчас в стране происходят спорадические нападения, похищения и задержания иностранцев. В мае 2024 года боевики ИГ убили шесть человек, в том числе трех испанских туристов, во время нападения в Бамиане, одной из главных туристических достопримечательностей Афганистане. В 2001 году в Бамианской долине талибы разрушили гигантские статуи Будды.

В феврале этого года талибы арестовали британскую пару, которая руководила образовательными программами в Афганистане. В апреле представитель министерства внутренних дел "Талибана" заявил, что Питер и Барби Рейнольдс находятся под следствием по "незначительному поводу", и что вскоре они предстанут перед судом, основанным на исламских законах.

Тем временем Джордж Глезманн, американский турист, который был задержан талибами во время посещения Кабула в 2022 году, был освобожден в марте после более чем двухлетнего заключения.