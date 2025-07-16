Буханка страшнее танка! В РФ признали «экстремистским» хлебопеков из Латвии

Генпрокуратура России требует признать "экстремистским" объединение хлебопеков из Латвии и конфисковать его долю в ООО "Рижский хлеб".

Генпрокуратура России потребовала признать "экстремистским" и запретить на территории страны объединение хлебопеков из Латвии, а также обратить в доход государства 50% долей ООО "Рижский Хлеб". Об этом во вторник, 15 июля, сообщает газета "Коммерсант". Иск силовиков рассмотрит Родниковский районный суд Ивановской области.

В группу хлебопеков, которую требуют объявить "экстремистской", входят граждане Латвии и Украины Нормундс Бомис и Татьяна Приходько и принадлежащие им компании. В частности, Бомис владеет холдингом, которому принадлежит 50% долей в ООО "Рижский хлеб" из города Родники. Совладелец предприятия - гражданин России Сергей Сиренко.

Генпрокуратура: Хлебопеки финансируют ВСУ

"Как показала прокурорская проверка, господа Бомис, Приходько и принадлежащие им компании ведут экстремистскую деятельность против государственных интересов Российской Федерации", - цитирует Генпрокуратуру "Коммерсант". В частности, их обвиняют в спонсировании украинского подразделения "Азов" и ВСУ.

Кроме того, по данным силовиков, с 2023 по 2025 годы связанные с хлебопеками структуры выделяли деньги на "мероприятия по размещению у посольства России в Латвии агитационных материалов, дискредитирующих высших должностных лиц и Вооруженные силы" РФ.