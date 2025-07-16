Baltijas balss logotype

Буханка страшнее танка! В РФ признали «экстремистским» хлебопеков из Латвии 4 1936

В мире
Дата публикации: 16.07.2025
Deutsche Welle
Буханка страшнее танка! В РФ признали «экстремистским» хлебопеков из Латвии
ФОТО: Unsplash

Генпрокуратура России требует признать "экстремистским" объединение хлебопеков из Латвии и конфисковать его долю в ООО "Рижский хлеб".

Генпрокуратура России потребовала признать "экстремистским" и запретить на территории страны объединение хлебопеков из Латвии, а также обратить в доход государства 50% долей ООО "Рижский Хлеб". Об этом во вторник, 15 июля, сообщает газета "Коммерсант". Иск силовиков рассмотрит Родниковский районный суд Ивановской области.

В группу хлебопеков, которую требуют объявить "экстремистской", входят граждане Латвии и Украины Нормундс Бомис и Татьяна Приходько и принадлежащие им компании. В частности, Бомис владеет холдингом, которому принадлежит 50% долей в ООО "Рижский хлеб" из города Родники. Совладелец предприятия - гражданин России Сергей Сиренко.

Генпрокуратура: Хлебопеки финансируют ВСУ

"Как показала прокурорская проверка, господа Бомис, Приходько и принадлежащие им компании ведут экстремистскую деятельность против государственных интересов Российской Федерации", - цитирует Генпрокуратуру "Коммерсант". В частности, их обвиняют в спонсировании украинского подразделения "Азов" и ВСУ.

Кроме того, по данным силовиков, с 2023 по 2025 годы связанные с хлебопеками структуры выделяли деньги на "мероприятия по размещению у посольства России в Латвии агитационных материалов, дискредитирующих высших должностных лиц и Вооруженные силы" РФ.

(4)
  • С
    Сарказм
    16-го июля

    Ну в статейке забыли упомянуть, что для лавийского совладелца к его чести, начиная с февраля 2022 все было предельно однозначно, о чем он заявил публично. И кроме того он потребовал прекращения совместного бизнеса, разделения активов и вывода своей доли из страны-агрессора. Теперь вот в экстремисты попал, бизнес отжали. Ну за все в жизни надо платить, не имей дел с бандитами, какие бы золотые горы они не обещали: обманут, ограбят и убьют, если дотянутся.

    2
    9
  • lo gos
    lo gos
    16-го июля

    Дом Москвы Конфисковали , axa , а нас-то за что, вай-вай-вай

    40
    6
  • Д
    Дед
    16-го июля

    А, что они еще не попали под ненависть латышского народа, работая в России и выпекая хлеб для русских, или деньги для латышей, как всегда не пахнут.

    46
    4
  • A
    Aleks
    16-го июля

    Как есть на самом деле должен решить суд,а под это дело много хороших бизнесов просто отжимается и переходит в другие руки.А то в России одни честняшки среди олигархов и в силовых структурах.Увы.Суровая реальность.Притом подавляющее большинство из них с паспортами Израиля.Странная связь,не правда ли?!👽

    11
    17
Видео