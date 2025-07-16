Baltijas balss logotype

Орбан требует от ЕС ввести санкции против Украины из-за гибели венгра 3 727

Дата публикации: 16.07.2025
Euronews
Орбан требует от ЕС ввести санкции против Украины из-за гибели венгра
ФОТО: dreamstime

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждает, что венгерский гражданин был забит до смерти после отказа от призыва в армию в Украине. Киев отрицает эти обвинения и призывает Будапешт не вмешиваться.

Венгрия призвала Евросоюз ввести санкции против украинских чиновников после сообщения о гибели гражданина Венгрии во время военной мобилизации в Украине.

На прошлой неделе премьер-министр Виктор Орбан заявил, что 45-летний Йожеф Шебештьен, этнический венгр из Закарпатской области Украины, был забит до смерти за отказ вступить в ряды украинской армии. Украинские власти решительно опровергли эти обвинения, заявив, что мобилизация была законной и что Шебештьен умер от тромбоэмболии легочной артерии без признаков телесных повреждений.

"Венгерское правительство инициировало включение украинских лидеров, ответственных за смерть Йожефа Шебештьена, в санкционный список ЕС по правам человека", - объявил Орбан через Facebook.

Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил во вторник в Брюсселе, что Венгрия официально попросит ввести санкции в соответствии с режимом глобальных санкций ЕС, который направлен против лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека.

"Мы официально предложим включить в санкционный список ЕС всех ответственных украинских военачальников", - заявил Сийярто на заседании Совета по иностранным делам.

Венгерские СМИ, поддерживающие правительство, сообщили, что Шебештьен был избит железными прутьями во время принудительной мобилизации и умер через три недели. На видео, опубликованном его сестрой, показано, как он стоит на коленях и говорит на украинском языке, что вызвало еще большее возмущение.

Киев отверг эти обвинения, назвав Шебештьена гражданином Украины. Поскольку Украина не признает двойного гражданства, официально он не считался венгром. Киев добавил, что мужчина отказался от военной подготовки и впоследствии лечился от острого стресса в психиатрической клинике. Власти пообещали провести прозрачное расследование и предостерегли Венгрию от распространения непроверенных, эмоционально окрашенных заявлений.

Рост напряженности

Инцидент обострил и без того напряженные отношения между Венгрией и Украиной. Будапешт вызвал украинского посла и усилил критику в адрес Киева.

Орбан, который долгое время выступал против вступления Украины в ЕС, назвал эту смерть еще одним доказательством непригодности Украины для вступления в блок. После необязательного опроса, в ходе которого 95% венгерских респондентов высказались против членства Украины, Орбан предупредил о "катастрофе в экономике и безопасности" в случае вступления.

Недавно венгерское правительство запустило рекламную кампанию, в рамках которой президент Украины Владимир Зеленский изображен вместе с лидером оппозиции Петером Мадьяром, подразумевая, что оппозиция служит иностранным интересам. Венгрия также продолжает накладывать вето на военную и финансовую поддержку Украины со стороны ЕС, призывая к немедленному прекращению огня.

#Евросоюз #украина
(3)
  • Д
    Дед
    16-го июля

    Когда ЕС введет санкции против правящих Латвии за геноцид русскоговорящих на территории Латвии.

    9
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    16-го июля

    Гибели?! Т.е. когда гражданского человека на смерть забивают военные люди это уже не убийство и не преступление???!!! ВВ! Вы тоже ополоумели?!

    20
    2
  • SK
    Soglasen Klassnij
    16-го июля

    Латышам это покажите.

    32
    1
