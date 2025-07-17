А если завтра кризис? Фон дер Ляйен объяснила, зачем просит 2 триллиона

Проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы предусматривает около 2 триллионов евро расходов, это почти вдвое больше, чем в предыдущую семилетку. Глава Еврокомисии мотивирует такой рост цифр "кризисным мышлением".

"Следующий бюджет будет самым амбициозным за всю историю блока, пообещала на встрече с журналистами Урсула фон дер Ляйен. - Мы активнее инвестируем в нашу способность реагировать, в нашу большую независимость".

Фон дер Ляйен откровенно признала, что послужило для нее источником вдохновения при верстке бюджета в 2 триллиона евро: это собственный опыт борьбы с кризисами, которые следовали один за другим.

Фон дер Ляйен хочет, чтобы в ЕС не боялись кризисов.

За шесть лет пребывания в Брюсселе она пережила пандемию, полномасштабное вторжение России в Украину, скачок цен на энергоносители, рекордную инфляцию, нечестную конкуренцию со стороны Китая, разрушительные стихийные бедствия, технологий, кибератаки, саботаж против критически важной инфраструктуры. До сих пор не разрешен тарифный кризис с США....

Бесконечная череда вызовов привела к беспрецедентной нагрузке на общий бюджет блока - до такой степени, что фон дер Ляйен пришлось просить лидеров 27 стран одобрить финансовое пополнение в середине ее первого мандата. "Каждый раз нам было крайне сложно реагировать быстро и с необходимой финансовой мощью", - призналась она, отметив, что 90% существующих средств уже "привязаны" и поэтому оставляют незначительное поле для маневра. "Нам нужно больше гибкости, - убеждена фон дер Ляйен. - Не все нужно решатьодин раз на семь лет".

Для кого деньги?

Урсула фон дер Ляйен ЕК выделила 5 ключевых направлений в финансовом плане на следующие семь лет.

По ее словам, национальные и региональные партнерские планы с бюджетом 865 миллиардов евро станут главной платформой для инвестиций и реформ. В их основе по-прежнему лежат политика сплочения и сельское хозяйство (Еврокомиссия при этом предлагает объединить эти два крупнейших направления финансирования, что уже вызывает критику ряда стран).

Одновременно фон дер Ляйен сообщила, что "утраивает инвестиции в управление миграцией и границами, поскольку границы Европы - это общая ответственность". Она также пояснила, что хочет утроить Фонд солидарности, "чтобы иметь возможность действовать быстро и решительно при возникновении бедствий".

Важнейшим пунктом в бюджетом плане названо повышение конкурентоспособности Европы, в том числе климатические расходы в 700 миллиардов евро. Далее идут оборона и космос, затраты на укрепление позиции ЕС в мире и, наконец, создание специального кризисного механизма до почти 400 миллиардов.

Фонд дер Ляйен закладывает в расходы и помощь Украине в 100 миллиардов евр. Эти средства, отмечает она, предназначены для поддержки "восстановления, устойчивости и движения страны к членству в ЕС". В Брюсселе пояснили, что деньги Киеву будут направляться через фонд Ukraine Facility.

Все по закону

Еще одним новшеством в анонсированном фон дер Ляйен бюджете станет привязка его расходной части, предназначенной для стран ЕС, к факту соблюдения получателями на местах принципов верховенства закона.

В ходе первого мандата фонд дер Ляйень заморозила миллиарды евро для Польши и Венгрии, из-за их демократических отступлений и нарушений законодательства в этих странах. Однако замораживание тогда коснулось лишь части субсидий, теперь фон дер Ляйен намерена увязать абсолютно все выплаты с усилиями государств в сфере законности.

"Верховенство закона - обязательное условие для любого финансирования из бюджета ЕС", - заявила она в среду. - Мы обеспечим ответственное расходование средств и полную подотчетность, с очень сильными гарантиями и правильными стимулами. Это служит интересам граждан".

Сильная позиция

Очевидным следствием развязанной Россией войны против Украины стала концентрация усилий по укреплению обороноспособности по всей Европе. Лидеры стран блока определили 2030 год как дату, к которой должны быть готовы сдержать потенциальное российское нападение

Для выполнения задачи требуются огромные средства. В рамках своего плана фон дер Ляйен предлагает выделить 131 миллиард евро на развитие оборонного и космического секторов. Чтобы стимулировать внутренне производство, ею предложен лозунг "Покупай европейское". Политик также предлагает направить больше средств ЕС на транспортную инфраструктуру для военной мобильности, "чтобы вооруженные силы могли передвигаться быстрее, лучше и вместе".

А хватит ли на всех?

Амбиции имеют свою цену. Бюджет фон дер Ляйен в размере 2 триллионов евро на период 2028-2032 годов представляет собой значительное увеличение по сравнению с текущим финансовым планом. Тем не менее она утверждает, что финансовый скачок не должен ударить по странам-членам, если те дадут Еврокомиссии право самостоятельно изыскивать средства.

Традиционно Брюссель полагался на два ресурса - таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость - для частичного покрытия расходных статей. Теперь фон дер Ляйен хочет добавить еще пять. Два основаны на климатической политике блока, это - система торговли выбросами и механизм углеродной корректировки, который будет устанавливать дополнительную цену на углеродоемкий импорт, поступающий в ЕС. Кроме того, фон дер Ляйен предполагает ввести три новых налога - на электронные отходы (e-waste), табачные изделия и компании с годовым оборотом свыше 100 миллионов евро.