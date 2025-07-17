Baltijas balss logotype

Генерал США: НАТО может стереть с лица земли Калининградскую область

В мире
Дата публикации: 17.07.2025
BB.LV
Генерал США: НАТО может стереть с лица земли Калининградскую область
ФОТО: Global Look Press

НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области, пригрозил командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью. Об этом сообщает издание Defense News.

В своем выступлении на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Висбадене (Германия) генерал анонсировал реализацию армией США и ее союзниками по НАТО плана Eastern Flank Deterrence Line, направленного на усиление военно-промышленного потенциала и взаимодействия участников альянса. В частности, в рамках противодействия «российской угрозе» партнеры по НАТО планируют активизировать совместные усилия по разработке общих стандартов, касающихся баз данных, ракетных пусковых установок и облачных систем.

По словам Донахью, Калининградская область России окружена со всех сторон странами-членами НАТО, и теперь армия США и ее союзники имеют возможность «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать». «Мы уже это спланировали и уже разработали», — сказал генерал.

По его словам, часть имеющегося у НАТО плана включает в себя использование платформы искусственного интеллекта (ИИ) Maven Smart System компании Palantir, способной обрабатывать огромные объемы данных и быстро анализировать информацию.

В мае издание Breaking Defense со ссылкой на директора Национального агентства геопространственной разведки Соединенных Штатов вице-адмирала Фрэнка Уитворта сообщило, что использование инструментов ИИ позволит США обнаружить и уничтожить цель в любой точке Земли за несколько минут.

В январе 2021 года издание Over Defense, используя данные американской организации Center for Naval Analyses (CNA), описало сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области, предполагающий ликвидацию четырех основных целей в данном регионе. Согласно публикации, речь идет об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности, способных переносить ядерное оружие (имеются в виду прежде всего ракетные комплексы «Искандер»), нанесении ущерба кораблям и инфраструктуре Балтийского флота, уничтожении находящихся в регионе зенитных ракетных систем С-400 и «ликвидации российских войск в Калининграде для обеспечения безопасности в странах Балтии и Сувалкском коридоре».

Maven Smart System (MSS) — программный пакет на основе ИИ для анализа всех источников, созданный подрядчиком Пентагона компанией Palantir Technologies. MSS собирает данные разных уровней секретности из огромного массива источников — спутниковой разведки, отчетов дружественных подразделений и сообщений в социальных сетях — и помещает их в единый интерфейс, доступ к которому получают военнослужащие и спецслужбы.

Читайте нас также:
#россия-сша
(10)
  • С
    Сарказм
    17-го июля

    Ну это как бы не новость вообще. Глядя на рашнвундервафли и на "Киев за 3 дня" в целом ни у кого нет особых сомнений, что путинрейх ничего не сможет противопоставить конвенциональным ударам ни по Кёнигу, ни вообще по западной части рашнрейха, даже у отбитого зет-отребья. Их гениальный расчет строится исключительно на том, что в случае нападения, к примеру, на Литву с целью пробития коридора, радужное НАТО струсит, обкакается или будет так долго решать, что делать, что за это время уже всех убьют, все захватят и аквафреши где хотят вывесят. И долгое время у такой веры были некоторые основания. И вот тут-то не кто-нибудь, а один из высших и информированных военных чинов в Европе публично заявил (и явно не порол отсебятину), что все планы уже составлены, приказы отданы, удары смоделированы и карты в планшетки заправлены. Так что только рыпнитесь и возмездие будет мгновенным и жестким. И не только по наступающим войскам агрессора, но и по базам, с которых они это будут делать. И главное, в полном соответствии с любым применимым международным правом (отражение агрессии против союзника). А захотите в ответ ядерной елдой в помахать, так и она есть у нас, но тогда уж сорян, в этом случае превращение Мордора в радиоктивную пустыню будет гарантированным исходом, а вот сколько он сможет уволочь с собой в ад (всю Землю, или что-то останется) - это будет зависеть. Не думаю, что такой исход кремлевского царька устроит, он-то "в рай" не спешит, ибо старый гэбешник и ни в бога, ни в черта не верит и к сохранности своей тушки относится более чем трепетно.

    5
    39
  • A
    Anim
    Сарказм
    17-го июля

    Трепло, из окопа вещаешь?

    28
    4
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    17-го июля

    А ты как, на бамбасе от беспилотников бегаешь? Больше-то вякнуть нечего?

    1
    11
  • A
    Anim
    Сарказм
    17-го июля

    О чём с тобой разговаривать, клоун? Про сказанное генералом Милли "киев за 3 дня"? Или про твои больные фантазии про "конвенциональный удар" по ядерной сверхдержаве?

    Развелось же идиотов...

    14
    1
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    17-го июля

    Ну конечно, терь отмазываться будешь, что 3,5 года войны и многосоттысячные потери - это "усе по плану"?:))) И кто тут клоун? 11 апреля 2021 года Главная редакторка Russia Today Маргарита Симоньян в эфире воскресного эфира ток-шоу Владимира Соловьева заявила: “В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чё её побеждать-то, господи? Ну, Украина”. 5 февраля 2022 года Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью заявил: “Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать”. 22 февраля 2022 года Владимир Соловьев в телевизионном эфире заявил: “Бровь поднимем, и Украина поймёт всё. Возьмём Киев”. 24 февраля 2022 года ведущая ток-шоу “60 минут” Ольга Скабеева в телевизионном эфире заявила: “2 дня. И потом падение города [Киева]”. 24 февраля 2022 года писатель Захар Прилепин в телевизионном эфире заявил: “1,5-3 дня”. Предполагаемая угроза Путина «Если захочу, за две недели возьму Киев» Сообщается, что Владимир Путин угрожал по телефону главе Комиссии ЕС Баррозу, что тот может захватить столицу Украины Киев через две недели. Соответствующую информацию итальянской газеты подтвердили SPIEGEL ONLINE в Брюсселе.

    0
    7
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    17-го июля

    И да, идиотик, по ядерной сверхдержаве уже конвенционально лупят примерно 3 года, в последний год ни одного дня без этого не обходится. И че? Только алкодимон чета вякнуть решил про ядерку, тут даже трусоватый Байден (а заодно и китайские товарисчи) им всем на пальчикахм популярно объяснили что будет с ними лично, если это случится. Заткнулись очень надолго, задумались...

    1
    8
  • З
    Злой
    17-го июля

    Как бы Россия потом какой материк не стёрла

    32
    0
  • lo gos
    lo gos
    17-го июля

    Остров Англикосия намного проще пустить под воду.

    51
    1
  • Д
    Дед
    17-го июля

    Стереть, оно дело не хитрое, а от стран НАТО, да и половины мира. что останется? Кто то сомневается, что по стирателям будет нанесен ядерный удар, от которого этих стран больше не будет существовать?

    82
    1
  • Д
    Дед
    Дед
    17-го июля

    Путин же конкретно ответил, мы все в рай. а они умрут.

    59
    0
