Лiкар Зло: журналисты нашли врача, обвиненного в пытках украинцев в РФ

Пленные украинцы не знали имени и называли врача "Доктор зло". Он регулярно пытал и издевался над ними.

Вернувшиеся из плена украинские военные (фото из архива)Фото: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy via Telegram/REUTERS Расследовательский проект Украинской службы Радио Свобода "Схемы" установил личность врача, который, по словам украинских военнопленных, применял пытки в исправительной колонии №10 в Мордовии. Им оказался 34-летний Илья Сорокин - сотрудник медико-санитарной части №13, обслуживающей колонию. Об этом говорится в расследовании "Схем", опубликованном в четверг, 17 июля.

Бывшие украинские пленные рассказали журналистам о враче, который вместо оказания медпомощи пытал их и издевался над ними в ИК-10. Они не знали его настоящее имя, между собой пленные называли его "Доктором Зло". Врач регулярно применял физическое и психологическое насилие, использовал электрошокер, избивал, унижал, в том числе сексуально, и отказывал в медицинской помощи, рассказали бывшие пленные.

По данным расследователей, как минимум в одном случае это привело к смерти - у умершего в плену украинского военного Владимира Юхименко диагностировали пневмонию, множественные переломы и внутренние кровоизлияния.

Врача узнали бывшие пленные Для установления личности врача "Схемы" поговорили с более чем 150 освобожденными пленными, проанализировали открытые источники, включая соцсети МСЧ-13, и нашли видео с мероприятия ко Дню медслужбы УИС России, на котором Сорокина видно и слышно. Его опознали десятки бывших заключенных.

По данным "Схем", Сорокин работал в медсанчасти с 2018 года, а в конце 2024 года пошел служить в армию. Сейчас он под позывным "Доктор", предположительно, числится в подразделении материально-технического обеспечения, поддерживает связи с коллегами из колонии и получает от них снаряжение, медикаменты и маскировочные сети, пишут "Схемы".

Факт работы Сорокина в колонии подтвердили в администрации медсанчасти. Сам Сорокин в разговоре с журналистами на вопрос о пытках ответил: "Такого быть не может. Я там не работаю".