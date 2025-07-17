Трамп рассматривает передачу ракет Tomahawk Украине и намекает Зеленскому на удары по Санкт-Петербургу, сообщает обозреватель The Washington Post. Tomahawk могут долететь и до Москвы.

По данным издания, передача ракет уже обсуждалась, но в итоговый список вооружений для ВСУ они не вошли. Как пишет обозреватель Дэвид Игнатиус, Tomahawk могут передать позже — для усиления давления на Россию. Кроме того, США могут снять ограничения по дальности применения ракет ATACMS. Максимальная дальность ATACMS — 300 километров, ракет Tomahawk — в зависимости от модификации, от 870 до 2500 километров. Ракетами Tomahawk США, например, наносили удары по Ирану.

По словам Игнатиуса, во время разговора Трампа и Зеленского президент США поинтересовался, почему ВСУ не бьют по Москве. «Мы можем, если вы дадите нам оружие», — ответил президент Украины. По словам Трампа, Украине необходимо усилить давление — «не только на Москву, но и на Санкт-Петербург».

Как отмечают источники Игнатиуса, Трамп решил усилить давление на Россию по трём причинам. Во-первых, президент США посчитал, что Владимир Путин проявляет к нему неуважение, лишь делая вид, что готов к миру, но игнорируя призыв к прекращению огня. Во-вторых, Трамп увидел эффективность вооружённых сил США — на примере применения бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahawk против Ирана. В-третьих, по мнению Трампа, власти РФ сядут за стол переговоров только в случае угрозы «большей силы»: мол, как говорят русские, нужна «эскалация с целью деэскалации».