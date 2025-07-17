Baltijas balss logotype

«Не только на Москву, но и на Санкт-Петербург»: куда с санкции Трампа ударят крылатые ракеты 3 926

В мире
Дата публикации: 17.07.2025
BB.LV
И крылатая ракета начинает свой разбег.

И крылатая ракета начинает свой разбег.

Америка может дать Киеву любое оружие, кроме ядерного.

Трамп рассматривает передачу ракет Tomahawk Украине и намекает Зеленскому на удары по Санкт-Петербургу, сообщает обозреватель The Washington Post. Tomahawk могут долететь и до Москвы.

По данным издания, передача ракет уже обсуждалась, но в итоговый список вооружений для ВСУ они не вошли. Как пишет обозреватель Дэвид Игнатиус, Tomahawk могут передать позже — для усиления давления на Россию. Кроме того, США могут снять ограничения по дальности применения ракет ATACMS. Максимальная дальность ATACMS — 300 километров, ракет Tomahawk — в зависимости от модификации, от 870 до 2500 километров. Ракетами Tomahawk США, например, наносили удары по Ирану.

По словам Игнатиуса, во время разговора Трампа и Зеленского президент США поинтересовался, почему ВСУ не бьют по Москве. «Мы можем, если вы дадите нам оружие», — ответил президент Украины. По словам Трампа, Украине необходимо усилить давление — «не только на Москву, но и на Санкт-Петербург».

Как отмечают источники Игнатиуса, Трамп решил усилить давление на Россию по трём причинам. Во-первых, президент США посчитал, что Владимир Путин проявляет к нему неуважение, лишь делая вид, что готов к миру, но игнорируя призыв к прекращению огня. Во-вторых, Трамп увидел эффективность вооружённых сил США — на примере применения бомбардировщиков B-2 и ракет Tomahawk против Ирана. В-третьих, по мнению Трампа, власти РФ сядут за стол переговоров только в случае угрозы «большей силы»: мол, как говорят русские, нужна «эскалация с целью деэскалации».

Читайте нас также:
#война на украине
0
1
0
4
0
9

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    17-го июля

    Если ударят,то по мирному населению,потому что евреи России и Украины договорились не убивать друг друга(Сатановский) По Банковой ни одного удара .Беннет же попросил,а скорее приказал Путину. Украинским бойцам надо объединяться с русскими и взять сначала Киев ,а потом Кремль и повесить всех тех,кто договаривался.👽

    1
    3
  • JP
    Janis Peterson
    17-го июля

    Может быть хватит уже зелёному воевать против России? Даже с помощью США и НАТО все всё равно не победят Россию! Россия все больше и больше захватывает территорию Украины.. ВСУ из Курской области выкинули окончательно.и теперь российские войска уже на территории Сумской области...

    18
    5
  • JP
    Janis Peterson
    17-го июля

    Ну а потом Путин отдаст приказ рас.. ярить Киев Харьков Днепропетровск Одессу к едреней фене.и в результате погибнет ещё больше мирных жителей Украины .

    15
    7
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 399
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 417
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 449

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 10
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 13
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 26
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 34
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 31
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 46
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 10
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 13
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 26

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео