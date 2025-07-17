Штрафы даже за поиск в интернете? Главное о законопроекте

Госдума одобрила 17 июля поправки о наказании за поиск "экстремистских" материалов в интернете. Насколько опасно теперь россиянам что-либо гуглить и как не нарваться на штраф - разбиралась DW.

В России могут ввести наказание за "поиск заведомо экстремистских материалов" в интернете. Нарушителям грозит штраф от 3000 до 5000 рублей. Такие поправки ко второму чтению одного из законопроектов одобрила Госдума в четверг, 17 июля. Опрошенные DW эксперты подчеркивают, что впервые в РФ могут начать штрафовать не только за создание или распространение контента, а даже за его поиск. Что именно будет запрещено и в каком случае грозит наказание?

Ускоренное продвижение репрессивных поправок

Поправки о штрафах за поиск запрещенного в РФ контента рекомендовал принять комитет Госдумы по госстроительству 14 июля. При этом сам законопроект, который Госдума одобрила в первом чтении еще в январе, никак не был связан с тематикой поправок, а предполагал ряд обязательств и штрафов для экспедиторов. Например, он обязывает их хранить данные о перевозках и предоставлять их правоохранительным органам. Инициаторами законопроекта была группа депутатов при участии единороса Василия Пискарева, который возглавляет комиссию Госдумы по "противодействию иностранному вмешательству".

"Хитрая" тактика тайного использования ранее внесенных и лежащих без движения законопроектов многократно применялась для продвижения репрессивных инициатив. Она позволяет ускорить процесс принятия, выйдя сразу на второе и третье чтение буквально за один день. Также это позволяет избежать общественного резонанса", - отметил в этой связи правозащитный проект "Сетевые свободы".

Поправки возмутили даже провластных активистов

Но резонанса избежать не удалось. Первым на неожиданные поправки к запылившемуся законопроекту 15 июля обратило внимание издание Forbes, а спустя пару дней репрессивную инициативу пришлось комментировать даже Кремлю. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знаком с этими поправками, но по ним "нужны более подробные объяснения".

Недовольство идеей депутатов выразили даже сторонники российских властей. Так, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, известная доносами на публичных фигур, к примеру, Юрия Дудя, пожаловалась, что из-за запрета искать экстремистские материалы она больше не сможет мониторить такой контент и жаловаться на его распространителей.

"Наказать могут кого угодно"

"Чтобы штрафовали за поиск какой-то информации - я впервые такое слышу", - говорит в беседе с DW глава "Общества защиты интернета" Михаил Климарев. Он напоминает, что в соседней Беларуси есть наказание за "потребление" признанного "экстремистским" контента, то есть, к примеру, за подписку на запрещенные каналы (в их число в Беларуси входит и DW). "И милиционеры там, кстати, при первой же возможности проверяют подписку на эти каналы. То есть просто забирают у вас телефон, заставляют его разблокировать и смотрят", - рассказывает эксперт. Но штрафы даже за поиск Климарев называет "законодательной новацией".

"В этом законопроекте все настолько размыто прописано, что, кажется, что будет очень избирательное правоприменение. То есть по этому закону, в принципе, можно наказать кого угодно - было бы желание", - объясняет Михаил Климарев. Эксперт называет это запугиванием и "терроризмом по отношению к собственному населению".

Аналогично грядущее нововведение оценивает юрист и основательница правозащитной организации "Ковчег" Анастасия Буракова. "Эта инициатива вписывается в глобальный тренд на ограничение интернет-пространства для россиян не только путем блокировок, но и путем создания такого ореола страха и инструментов наказания за чтение, потребление и даже поиск", - констатирует она в интервью DW.

Какой контент считается экстремистским?

Штрафовать за заход в Instagram, Whatsapp или Facebook (компания-владелец этих сервисов Meta находится в списке "экстремистов") россиян не будут, утверждает первый зампред конституционного комитета Совета федерации Артем Шейкин. "Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов. Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда", - сказал Шейкин информагентству РИА "Новости".

В соответствующем списке Минюста уже около 5,5 тысячи материалов. Пополняется он решениями судов даже районного уровня. В реестре есть листовки и брошюры, книги и номера периодических изданий, фильмы и видеоролики, произведения изобразительного искусства и песни. Наряду с разжигающими межнациональную рознь материалами в него попали, например, оскароносный антифашистский мультфильм студии Уолта Диснея о Дональде Даке "Лицо фюрера" и даже поздравительная речь Дмитрия Медведева 2011 года, посвященная награждению 10-й бригады спецназа орденом Жукова. Текст той речи был впоследствии перепечатан в одном из номеров газеты "Радикальная политика", все материалы которой без исключения по решению районного суда города Омска были признаны экстремистскими.

До сих пор в России могли наказать только за производство, хранение и распространение контента, признанного экстремистским. В 2023 году журналисты проекта "Четвертый сектор" при участии интернет-издания "7x7" проанализировали правоприменительную практику в этой сфере. Они подсчитали, что ежегодно список "экстремистских" материалов пополняется сотнями новых наименований, а по статье за их распространение в период с 2011 по 2022 годы было заведено почти 15,5 тысячи административных дел. То есть в среднем около 1300 дел в год.

А чаще всего россиян штрафуют за ссылки на видеоролик команды Алексея Навального 2011 года под названием "Припомним жуликам и ворам их манифест-2002". Его признали "экстремистским" за негативные оценки группы лиц, принадлежащих к политической партии "Единая Россия". По новому закону даже гуглить этот ролик будет правонарушением.

Как будут находить "нарушителей"?

Проект "Сетевые свободы" сообщает, что данные о поисковых запросах пользователей есть у владельцев поисковых систем (например, у "Яндекса"), операторов связи, а также администраторов публичных точек доступа к Wi-Fi. Если пользователь не пользуется VPN, то операторы связи тоже могут видеть, что он ищет. Кроме того, историю поиска в Google может проверить полицейский, если получит доступ к устройству. Поэтому "можно ожидать более частой "проверки устройств" уличными патрульными", считают правозащитники.

Один из соавторов законопроекта единорос Эрнест Валеев утверждает, что "для установления ответственных лиц, которые нарушили правило, совершенно не нужно копаться в чьих-то телефонах, останавливать на улицах". В его трактовке операторы связи должны сами сообщать правоохранительным органам о подобных "нарушениях".

Михаил Климарев признает, что технически это возможно, но на практике трудно представить, что будут мониторить такие объемы интернет-трафика.

Как не стать жертвой нового закона

Ради безопасности Климарев рекомендует отказаться от использования российских сервисов, которые сотрудничают с силовиками. "Любой поиск может быть признан экстремистским. Поэтому я бы на всякий случай просто перестал бы пользоваться "Яндексом" в принципе. Это сейчас просто небезопасно. Про "ВКонтакте" вообще молчу, им пользоваться нельзя вообще ни при каких условиях", - резюмирует он.

"Сетевые свободы" также ожидают роста популярности приватных поисковых сервисов и браузеров, таких как DuckDuckGo, metaGer и других. А еще советуют: "В настройках массовых зарубежных поисковиков, таких как Google, - можно отключить историю поиска, а в YouTube - отдельно отключить историю просмотров".

В случае принятия законопроекта во втором и третьем чтениях поправки со штрафами за поиск в интернете вступят в силу уже с 1 сентября.