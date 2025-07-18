Фон дер Ляйен объявила об ударе ЕС в «сердце военной машины России»

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС), приняв 18-й пакет антироссийских санкций, нанес «удар в сердце военной машины России». Ее слова приводит агентство Reuters.

«Я приветствую соглашение о нашем 18-м пакете антироссийских санкций. Мы наносим удар в самое сердце военной машины России», — сказала глава ЕК.

По ее словам, новые санкции направлены на банковский, энергетический и военно-промышленный секторы, а также включают новый механизм динамического потолка цен на российскую нефть.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. «ЕС только что одобрил один из самых жестких пакетов санкций против России на сегодняшний день», — отметила она.