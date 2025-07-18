Baltijas balss logotype

Фон дер Ляйен объявила об ударе ЕС в «сердце военной машины России» 3 2614

В мире
Дата публикации: 18.07.2025
BB.LV
Фон дер Ляйен объявила об ударе ЕС в «сердце военной машины России»
ФОТО: Youtube

Фон дер Ляйен: ЕС новыми санкциями нанес удар в сердце военной машины России.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС), приняв 18-й пакет антироссийских санкций, нанес «удар в сердце военной машины России». Ее слова приводит агентство Reuters.

«Я приветствую соглашение о нашем 18-м пакете антироссийских санкций. Мы наносим удар в самое сердце военной машины России», — сказала глава ЕК.

По ее словам, новые санкции направлены на банковский, энергетический и военно-промышленный секторы, а также включают новый механизм динамического потолка цен на российскую нефть.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. «ЕС только что одобрил один из самых жестких пакетов санкций против России на сегодняшний день», — отметила она.

Читайте нас также:
#россия-евросоюз
21
4
0
1
0
5

Оставить комментарий

(3)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    18-го июля

    Как бы ФюрерФонШвайн про меж ног своих корявых не словила бы...

    4
    1
  • П
    Процион
    18-го июля

    ВВП России за 4 месяца этого (2025) года увеличился на 1.5%, таким образом за год рост будет 4.5%. Средний рост ВВП стран Евросоюза в прошлом (2024) году был 0.8%, а в еврозоне 0.7%. Вы, мадам фон дер Ляйен, целитесь в сердце России, но скорее всего получите удар по собственной заднице.

    84
    6
  • Д
    Дед
    18-го июля

    И не иначе, как разорвала российскую экономику в клочья и теперь все русские, будут сидеть и плакать, и просить отменить 18 пакет.

    84
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 399
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 417
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 449

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 10
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 14
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 26
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 34
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 31
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 46
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 10
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 14
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 26

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео