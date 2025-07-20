Израильтяне открыли огонь по палестинцам: 32 человека убиты

Палестинцы утверждают, что израильские солдаты учинили массовый раcстрел людей, направлявшихся к пункту раздачи продовольствия в секторе Газа. Тем временем усилия по достижению прекращения огня между Израилем и ХАМАС под руководством США и Катара, похоже, зашли в тупик.

В субботу израильские войска открыли огонь по толпе палестинцев, направлявшихся за продуктами в пункт раздачи помощи, которым управляет поддерживаемая Израилем американская компания на юге Газы - по меньшей мере, 32 палестинца были убиты, сообщают очевидцы и местные чиновники системы здравоохранения.

В результате израильских авиаударов по городу Газа на севере анклава погибли еще 18 палестинцев. Атаки произошли вблизи центров, управляемых Гуманитарным фондом Газы (GHF).

Израильские военные не сразу отреагировали на сообщения об этих двух инцидентах.

GHF начал свою деятельность в конце мая при поддержке США и Израиля. Правительства двух стран выступили с этой инициативой в попытке заменить традиционную систему распределения помощи в Газе под руководством ООН после неоднократных обвинений в адрес боевиков ХАМАС в краже грузов.

Компания GHF, базирующаяся в штате Делавэр, утверждает, что за два с лишним месяца своей работы она раздала миллионы обедов голодным палестинцам. Местные чиновники и очевидцы утверждают, что сотни палестинцев были убиты израильскими войсками, когда те пытались добраться до пунктов раздачи.

Израильской армии, согласно соглашению с Вашингтоном, не разрешено физическое присутствие на объектах GHF, но она работает над обеспечением их безопасности на расстоянии. Израиль утверждает, что делает "предупредительные выстрелы", только если палестинцы подходят слишком близко к их силам.

GHF, которая нанимает частных вооруженных охранников для работы на своих объектах, говорит, что на территории их кампусов не было ни одного случая стрельбы со смертельным исходом.

Ранее на этой неделе 20 палестинцев были убиты на территории GHF в районе Хан-Юниса, большинство из них - в давке, что стало первым публичным признанием смертельных случаев в ходе операции под руководством США.

Свидетели говорят, что давка произошла после того, как силы безопасности применили слезоточивый газ и шумовые гранаты против толпы людей, выстроившихся в ряд, что вызвало панику.

Большинство погибших в субботу палестинцев скопились в районе Тейна, примерно в трех километрах от места оказания помощи GHF к востоку от города Хан-Юнис.

Махмуд Мокеймар, очевидец, рассказал, что он шел вместе с толпой людей - в основном молодых мужчин - в сторону продовольственного центра. По его словам, военные сделали предупредительные выстрелы, когда толпа двинулась вперед, а затем открыли огонь по людям.

"Это была массовая расправа, оккупанты открыли по нам беспорядочный огонь", - рассказал Мокеймар, отметив, что ему удалось убежать, но он видел по меньшей мере три неподвижных тела, лежащих на земле, и множество других раненых.

Акрам Акер, еще один свидетель, рассказал, что военные стреляли из пулеметов, установленных на танках и беспилотниках. По его словам, стрельба велась между 5 и 6 часами утра по местному времени. "Они окружили нас и начали стрелять прямо по нам", - сказал он.

Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАС, сообщило, что тела 32 жертв были перевезены в больницу Насер. Еще 70 человек, получивших ранения различной степени тяжести, были госпитализированы.

Десятки людей получили ранения

Эти нападения произошли в тот момент, когда палестинские студенты должны сдавать экзамены - впервые после того, как Израиль начал свое наступление на анклав более 21 месяца назад. Около 1500 абитуриентов в субботу должны были сдавать вступительные экзамены в университет.

По данным министерства здравоохранения, число погибших в Газе превысило 58 500 человек. Ведомство не делает различий между жертвами среди гражданского населения и боевиков, хотя по данным ООН, две трети погибших - женщины и дети.

Война Израиля с ХАМАС началась более 21 месяца назад, после того как 7 октября 2023 года палестинские боевики совершили нападение на юг Израиля, в результате которого погибли 1200 человек, многие были взяты в заложники.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не готов прекратить войну, пока не будут реализованы все цели Израиля: уничтожение, роспуск, разоружение и изгнание ХАМАС.