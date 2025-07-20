Даже в советское время в Вильнюсе не было столько русскоязычных, говорят старожилы столицы. Русский язык также доставляет неудобства гостям города.

Более того, очевидно, что некоторые люди, находящиеся в Вильнюсе, искренне удивляются, если кто-то их не понимает или не отвечает им на русском языке. Опрошенные «Вечерними новостями» называют такую ситуацию трагедией.

В столице Литвы русский язык звучит громче литовского. Все больше людей это слышат, и этот факт особенно режет слух. Мы боролись с оккупантами, бежали от русификации, от русской культуры, спасали украинцев и белорусов, и даже не заметили, как русский язык распространился.

Это неправда — не заметили только те, кто не хотел замечать. «Вечерние новости» неоднократно писали об опасности для государственного языка. Может быть, мы наконец-то одумались? Приехав в Вильнюс, всё ещё столицу Литвы, вы всё реже будете слышать литовскую речь. Не только на улицах, в общественном транспорте, но и в торговых центрах и учреждениях.

Русскоговорящие продавщицы и посетители заведений все чаще требуют, чтобы мы говорили с ними по-русски, поскольку они не говорят на нем или, возможно, не собираются изучать литовский язык. Несмотря на то, что литовский язык является государственным.

Неудивительно, что Bolt, Wolt и другие доставщики часто не понимают литовский язык. Даже в аптеках бывают случаи, когда на просьбу дать что-то от головной боли работница вежливо просит повторить вопрос по-русски.

Журналист Эдмундас Якилайтис написал в субботу в Facebook: «Столько русского языка в Вильнюсе невозможно больше терпеть. Этот язык повсюду. Как мы вернем себе столицу?»