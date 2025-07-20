Baltijas balss logotype

«Столько русского языка в Вильнюсе невозможно больше терпеть» - журналист 5 4648

В мире
Дата публикации: 20.07.2025
currenttime.tv
«Столько русского языка в Вильнюсе невозможно больше терпеть» - журналист

Даже в советское время в Вильнюсе не было столько русскоязычных, говорят старожилы столицы. Русский язык также доставляет неудобства гостям города.

Более того, очевидно, что некоторые люди, находящиеся в Вильнюсе, искренне удивляются, если кто-то их не понимает или не отвечает им на русском языке. Опрошенные «Вечерними новостями» называют такую ситуацию трагедией.

В столице Литвы русский язык звучит громче литовского. Все больше людей это слышат, и этот факт особенно режет слух. Мы боролись с оккупантами, бежали от русификации, от русской культуры, спасали украинцев и белорусов, и даже не заметили, как русский язык распространился.

Это неправда — не заметили только те, кто не хотел замечать. «Вечерние новости» неоднократно писали об опасности для государственного языка. Может быть, мы наконец-то одумались? Приехав в Вильнюс, всё ещё столицу Литвы, вы всё реже будете слышать литовскую речь. Не только на улицах, в общественном транспорте, но и в торговых центрах и учреждениях.

Русскоговорящие продавщицы и посетители заведений все чаще требуют, чтобы мы говорили с ними по-русски, поскольку они не говорят на нем или, возможно, не собираются изучать литовский язык. Несмотря на то, что литовский язык является государственным.

Неудивительно, что Bolt, Wolt и другие доставщики часто не понимают литовский язык. Даже в аптеках бывают случаи, когда на просьбу дать что-то от головной боли работница вежливо просит повторить вопрос по-русски.

Журналист Эдмундас Якилайтис написал в субботу в Facebook: «Столько русского языка в Вильнюсе невозможно больше терпеть. Этот язык повсюду. Как мы вернем себе столицу?»

Читайте нас также:
#литва #русский язык
127
4
1
2
3
13

Оставить комментарий

(5)
  • А
    Андрей
    21-го июля

    Досмотрел видео. Так этот лысый не гнушается демонстировать футболку с надписью про русский корабль (ну помните тот фейк, про кто-то типа что-то сказал. А оказалось - аудио - несколько срежиссировано было). Ну а чего искать у больного здоровья? Но что интересно - мин.культ Литвы послал дядю заре на встречу. Сказав, что в 2020-м они спасали перебежчиков от Александра Григорьича, в 2022-м антипутинских беженцев-борцов в режимом (это удобнее делать в Прибалтике, ибо рука Кремля здесь не особо длинная, как все понимают). Короче - интересы мировых ОПГ с англосакскими корнями намного важнее чем местные языки и культура. Т.к. междуусобица на этнической почве ни в одной из стран Прибалтики пока так и не перешла на мостовые, оставшись в соц.сетях, то скоро дупер правых будут сливать, формируя вместо них чисто унтер-ляйнские мозговые фортификации. У NA, AS и им подобным всё меньше шансов попасть в коалицию в 2026-м. Как ни странно, по многим позициям интересы нац.партий гораздо ближе к Кремлю, чем они сами догадываются.

    3
    4
  • А
    Андрей
    21-го июля

    Такой статьи на currenttime tv - нет. Зато есть такое вот видео на их канале в Youtube. Youtube точка ком + /watch?v=nlwwNLR3T8Y И полным полно перепостов, местами со ссылкой на оригинал. Глупость ляпнул Edmunds Jakilaitis в FaceBook. Редакция, давайте прямые ссылки! Всё равно найдём, но потратим время.

    8
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го июля

    возможно, не собираются изучать литовский язык -- Совершенно верно, те украинцы, которых напринимали страны Прибалтики, никогда ни литовский, ни латышский и уж тем более эстонский учить не будут.

    85
    7
  • З
    Злой
    20-го июля

    Может кому-то покажется смешно, но я повторюсь- к 15 июня 2025 года я благодаря извилинам головного мозга и полученным, кстати, в латвии, высшем образовании, не вложил в экономику латвии 5000 евро, обещаю, что в следующий расчётный период я не вложу гораздо больше, я уже разработал план, он должен сработать, это мой ответ на запрет языка, образования, за сносы и переименования, а также преследования инакомыслящих!

    153
    8
  • З
    Злой
    20-го июля

    Мне гораздо проще теперь я с 2022 года не знаю что такое вильнюс , таллин, лтва, эстония, мне глубоко пофиг как там говорят, на каких языках, что там, пусть хоть жестами объясняются и крестики вместо подписи ставят я никогда не поеду туда и денег моих им не будет.

    94
    12
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 399
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 417
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 449

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 11
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 15
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 26
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 34
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 33
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 50
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 11
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 15
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 26

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео