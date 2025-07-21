Россияне массово перестали понимать, что такое безнравственность - ВЦИОМ

ВЦИОМ обнаружил, что россияне массово перестали понимать, что такое безнравственность.

Российские граждане все хуже понимают, какие поступки являются безнравственными, а какие — нет, выяснил ВЦИОМ, цитирует The Moscow Times.

Согласно опросу, который государственные социологи провели в июне, 30% россиян «затруднились ответить» на вопрос — какой поступок, по их мнению, является примером наиболее аморального поведения. По сравнению с 2005 годом (15%) доля респондентов, не сумевших назвать ни одного безнравственного поступка, подскочила вдвое.

Резко выросла, по данным ВЦИОМа, лояльность россиян ко лжи, подлости, двуличию и лицемерию: если 20 лет назад такие поступки выбирали в качестве примера безнравственности 25% опрошенных, то теперь лишь 15%.

Доля назвавших «коррупцию и взяточничество» в качестве «наиболее безнравственных поступков» упала, по данным ВЦИОМа, вчетверо — с 8% до ничтожных 2%. «Злобу, цинизм и ненависть» назвали безнравственными 4% респондентов, хотя в 2005 году таких было 6%.

Доля считающих «безнравственными» безразличие, равнодушие и неоказание помощи сократилась с 26% до 6%; грубость, хамство, оскорбление и унижение поставили в топ безнравственных поступков 7% россиян против 17% в 2005 году.

Более чем в 7 раз сократилось число тех, кто считает «безнравственными» алкоголизм, наркоманию и распространение наркотиков: в 2025 году такой ответ выбрали 5% респондентов, а 20 лет назад их было 36%.

Напомним, Кремль пытается продвигать Россию в качестве оплота консервативных ценностей, противопоставляя себя «безнравственному» Западу.