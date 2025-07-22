Операция «Апокалипсис»: секретные документы, которые оказались в распоряжении The Sun, раскрывают план ликвидации последствий ядерного взрыва в столице Великобритании в случае третьей мировой войны

Авторство 200-страничного доклада принадлежит Лондонской группе по обеспечению устойчивости. В нем прописаны «срочные меры контроля», чтобы предотвратить облучение, эвакуировать людей, предоставить убежище и ограничить доступ в пострадавший район.

В официальных планах говорится, что после инцидента с химическими, биологическими, радиологическими, ядерными и/или взрывчатыми материалами или оружием (сокращенно CBRN(e)) будет активирована «Координационная группа по массовым смертям». Группа занимается «разработкой вариантов действий в случае инцидентов с большим количеством человеческих жертв».

Издание напоминает, что ранее Великобритания и Франция подписали совместное соглашение о координации ядерных ударов в случае третьей мировой войны, поскольку Россия, Китай и Иран усиливают угрозы.

Оценить точное количество ядерных ударов, необходимых для уничтожения Великобритании, сложно и зависит от множества факторов, включая мощность боеголовок, цели поражения и состояние обороны. Однако, учитывая наличие у Великобритании ядерного оружия и систем ПВО, для полного уничтожения страны потребовалось бы несколько десятков, если не сотен, ядерных ударов.

Великобритания имеет ядерное оружие различной мощности, в том числе 0,3 килотонны, 5-10 кт и 100 кт, сообщает Wikipedia.

Стратегические цели, такие как военные базы и центры управления, требуют более мощных ударов, в то время как для уничтожения жилых районов можно использовать меньшие боеголовки.

Наличие у Великобритании системы противоракетной обороны может значительно снизить эффективность ядерного удара, требуя большего количества боеголовок для достижения желаемого результата.

Даже если не все цели будут поражены, массированное применение ядерного оружия может вызвать глобальные климатические изменения, известные как "ядерная зима", которые могут иметь катастрофические последствия для всего мира, включая Великобританию.

Для уничтожения Великобритании потребуется несколько десятков, если не сотен, ядерных ударов, с учетом мощности боеголовок, целей поражения и эффективности системы противоракетной обороны.