Новый раунд переговоров между Россией и Украиной планируется в среду - Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о новом раунде переговоров с РФ, который планируется провести в среду. Россия продолжает усиливать атаки на Украину, зачастую выпуская за одну ночь больше беспилотников, чем за несколько месяцев в 2024 году.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в понедельник заявил, что очередной раунд переговоров между Россией и Украиной планируется в среду.

"Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и очередной встречи в Турции с российской стороной. Умеров сообщил, что встреча планируется в среду", - сказал Зеленский. Он добавил, что более подробная информация будет объявлена во вторник.

Два предыдущих раунда переговоров между Россией и Украиной привели к обмену пленными, но никаких конкретных шагов по прекращению полномасштабного вторжения России в Украину после более чем трехлетней войны предпринято не было.

После последнего раунда мирных переговоров Россия опубликовала меморандум, в котором подробно изложила свои условия для прекращения боевых действий.

Москва требует международно-правового признания российскими украинских Крыма, а также Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, и вывода подразделений ВСУ с этих территорий.

Украинские условия мира включают прекращение огня для дальнейших переговоров. Киев также хочет взаимного обмена военнопленными, возвращения похищенных Россией детей и освобождения всех гражданских лиц из российского плена.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее в этом месяце, что он "решительно рассматривает возможность" введения масштабных "банковских санкций, санкций и пошлин" в отношении России, если Москва не достигнет окончательного мирного соглашения в продолжающейся войне.

В посте на своей социальной платформе Truth Social Трамп сформулировал угрозу как ответ на то, что Россия "абсолютно "разносит" Украину на поле боя прямо сейчас".

"Россия и Украина, садитесь за стол переговоров прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Спасибо", - сказал президент США.

Столкнувшись с растущим давлением со стороны США, требующих продемонстрировать прогресс в прекращении конфликта, президент России Владимир Путин ранее отклонил предложение Зеленского о личной встрече для обсуждения вопросов мира.