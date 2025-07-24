Baltijas balss logotype

Израиль объявил Западный берег реки Иордан своей территорией 3 1023

В мире
Дата публикации: 24.07.2025
BB.LV
Израиль объявил Западный берег реки Иордан своей территорией
ФОТО: Global Look Press

Кнессет проголосовал за признание Западного берега реки Иордан частью Израиля.

Парламент Израиля (Кнессет) проголосовал за резолюцию, предполагающую признание Западного берега реки Иордан частью израильской территории. Об этом сообщается на официальном сайте Кнессета.

«Пленум Кнессета проголосовал за одобрение резолюции, призывающей правительство распространить суверенитет на Иудею, Самарию и долину реки Иордан», — утверждается в публикации.

За принятие резолюции проголосовал 71 парламентарий. Против выступили 13 депутатов, в том числе из арабских партий. В документе подчеркивается, что Западный берег реки Иордан является «неотъемлемой частью исторической, культурной и духовной родины еврейского народа».

Читайте нас также:
#израиль
3
0
0
0
0
7

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    24-го июля

    Что так скромно то!?Объявите весь мир своей территорией,а кто недоволен-тот антисемит..Мы ж прошли Холокост,поэтому все кругом наше ...А что пока не наше,то будет наше...Реализуют мечту Шекельгрубера?!А как же Холокост ?Или он для гоев только?!🔯👽

    3
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    24-го июля

    А что,так можно было??? Ну тогда кревсы делают все правильно....

    13
    0
  • NB
    Nose Bose
    24-го июля

    однако... ждем 100500 санкций и устрашающую реакцию латвийских властей с возвратом из отпуска :)

    24
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
ABC возобновит шоу Джимми Киммела
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Из-за дронов были закрыты аэропорты Копенгагена и Осло
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Будем сбивать нарушителей воздушного пространства - Туск
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава МИД Британии заявила о готовности к прямой конфронтации с Россией 1 399
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть
Как посмели? Ушедшая из России Zara вернулась в страну через местную сеть 418
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО
Нейтральная страна поучаствует в военных учениях НАТО 310
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России
Макрон раскрыл планы Европы на энергоносители из России 449

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 13
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 15
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 27
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 36
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 33
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 51
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах
Наша Латвия
В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 13
Институты ЕС - это и слабость, и сила. Иконка видео
Бизнес
1
Глава ЕЦБ Кристин Лагард: экономика еврозоны чувствует себя хорошо 1 15
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 27

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео