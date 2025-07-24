Израиль объявил Западный берег реки Иордан своей территорией

Парламент Израиля (Кнессет) проголосовал за резолюцию, предполагающую признание Западного берега реки Иордан частью израильской территории. Об этом сообщается на официальном сайте Кнессета.

«Пленум Кнессета проголосовал за одобрение резолюции, призывающей правительство распространить суверенитет на Иудею, Самарию и долину реки Иордан», — утверждается в публикации.

За принятие резолюции проголосовал 71 парламентарий. Против выступили 13 депутатов, в том числе из арабских партий. В документе подчеркивается, что Западный берег реки Иордан является «неотъемлемой частью исторической, культурной и духовной родины еврейского народа».