Понаехали тут: Эстония ввела бессрочный запрет на въезд Лукашенко

Правительство Эстонии ввело бессрочный запрет на въезд в республику в отношении 273 граждан Белоруссии, в том числе президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщило гостелерадио ERR со ссылкой на эстонское министерство иностранных дел. Правда, не уточняется, когда Александр Лукашенко в последний раз проезжал по территории Эстонии.

Агентство привело слова лавы МИД Маргуса Цахкны о том, что на протяжении почти пяти лет после введения санкций против Белоруссии, в этой стране не произошло позитивных изменений. Также сообщается, что кроме президента республики, в санкционном списке значатся белорусские высокопоставленные чиновники, судьи и сотрудники органов безопасности.