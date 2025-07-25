Baltijas balss logotype

Лукашенко отреагировал на пожизненный запрет на въезд в Эстонию 3 682

Дата публикации: 25.07.2025
Лукашенко отреагировал на пожизненный запрет на въезд в Эстонию

Правительство Эстонии приняло решение сделать санкции против Беларуси бессрочными, продолжив запрет на въезд для ключевых представителей белорусского режима.

Инициативу внес министр иностранных дел Маргус Цахкна, подчеркнув, что ситуация с правами человека в Беларуси остается неизменной, а поддержка Минском российской агрессией против Украины лишь усиливает необходимость давления.

"На протяжении почти пяти лет после введения санкций в Беларуси не произошло позитивных изменений. Мы не можем закрывать глаза на продолжающиеся репрессии, поэтому санкции должны сохраняться без ограничения по срокам", - заявил Цахкна, слова которого передала пресс-служба МИД ЭР.

По приказу министра, в списке лиц, подпадающих под санкции, значатся 273 человека, включая высокопоставленных чиновников, судей, силовиков, пропагандистов и приближенных к президенту Беларуси Александру Лукашенко. В том числе и сам Лукашенко, которого ни Эстония, ни ряд других стран ЕС не считают легитимным главой государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко с иронией отнесся к санкциям со стороны Эстонии, включающим запрет на въезд в страну", - сообщает официальное информационное агентство Беларуси БЕЛТА.

"Могу рассказать о реакции президента на эту сегодняшнюю "громкую" новость. Буквально и дословно президент сказал так: "Никогда, "к сожалению", не был в Эстонии… И после введения санкций все думаю: "Выживу ли?" - заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

(3)
  • К
    Кайзер
    25-го июля

    Молодцы ! Тоормознутые туупари развеселили старика !

    6
    1
  • З
    Злой
    25-го июля

    Кстати, я тоже когда-то ездил в спа в эстонию, в саарему, таллинн, покупал шоколад калев, эстоское молокоит.д, с 2022 года я вообщенезнаю что это за слово- эстония, товар их не покупаю, не езжу , туда с туристической целью и никогда не поеду

    14
    1
  • З
    Злой
    25-го июля

    Думаю Лукашенко какая-то там эстония и на.хй не нужна

    17
    1
