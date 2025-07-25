У Москвы нет денег: в России признались, что не могут «потянуть» авианосцы

Авианосцы — это "очень дорогое удовольствие" для России, и Москва не может строить такие же корабли как Китай и США. Об этом пишут ряд СМИ.

Единственный в России авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», спущенный на воду еще 40 лет назад, могут продать или утилизировать, пустив на металлолом. Ремонтировать такой корабль нет смысла, полагает председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), глава банка ВТБ Андрей Костин. По его мнению, восстановление и усовершенствование крейсера до современных стандартов обойдется в колоссальную сумму.

Председатель Санкт-Петербургского клуба подводников Игорь Курдин согласен с Костиным: корабль уже слишком долго находится в эксплуатации, его полное восстановление обойдется стране в круглую сумму.

"По сравнению с иностранными авианосцами его боевая мощь не такая и большая. Ремонт будет дорогой, но есть ли смысл? На мой взгляд, заявления, которые последние десять лет звучат от некоторых экспертов, о том, что мы будем строить большие авианосцы, подобные американским, китайским, как помягче сказать, это не проект. Потому что авианосцы — это очень дорогое удовольствие", - признался председатель Санкт-Петербургского клуба подводников Игорь Курдин, подчеркнув слабеющий военный потенциал России.

Специалист напомнил, что авианосные корабли обычно не работают в одиночку. Для их охраны и обороны нужно задействовать множество других кораблей. Говоря об «Адмирале Кузнецове», Курдин заметил, что у крейсера нет такой боевой мощи, как у иностранных аналогов, так что прикладывать столько усилий для его модернизации и дальнейшего использования просто нет смысла.

«Стоит ли восстанавливать авианосец "Адмирал Кузнецов", я думаю, это решает не ВТБ, который сейчас контролирует ОСК. Это все-таки главное командование ВМФ должно определиться, нужен ли этот корабль или нет», — заключил эксперт.

Авианосец назван в честь одного из лучших флотоводцев своего времени, Николая Кузнецова, который стоял у истоков создания советского флота.