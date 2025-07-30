Baltijas balss logotype

Дороги и мосты ЕС не готовы к войне с Россией - комиссар

Дата публикации: 30.07.2025
BB.LV
Дороги и мосты ЕС не готовы к войне с Россией - комиссар
Транспортная инфраструктура Европейского союза (ЕС) не готова к возможной войне с Россией, заявил еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзикостас, пишет LETA со ссылкой на UNIAN.

По его словам, в случае нападения России на страны НАТО к восточным границам будут выдвинуты танковые подразделения. В интервью газете Financial Times он отметил, что танки могут застревать в туннелях или даже вызывать обрушение мостов. Поэтому ЕС планирует потратить 17 миллиардов евро на обновление инфраструктуры континента с целью улучшения военной мобильности. Средства будут направлены на модернизацию старых, расширение стратегически важных и строительство новых мостов.

Он пояснил, что защита Европы зависит от способности войск быстро передвигаться по континенту. В настоящее время перемещение войск от западных границ НАТО к восточным может занять недели или даже месяцы. По его словам, значительная часть нынешней инфраструктуры не рассчитана на военные нужды. Европейские дороги проектировались для грузовиков весом до 40 тонн, в то время как вес танков может достигать 70 тонн.

Комиссар сообщил, что разрабатывается стратегия, которая обеспечит возможность перемещения войск в ответ на нападение "в течение нескольких часов, максимум нескольких дней", путём модернизации 500 инфраструктурных объектов в рамках четырёх военных коридоров, пересекающих Европу.

ЕС также сократит бюрократические процедуры, чтобы избежать задержек, связанных с оформлением документов при пересечении границ, добавил Дзидзикостас.

(3)
  • А
    Андрей
    30-го июля

    А теперь сделаем более подробный разбор: ***) "Транспортная инфраструктура Европейского союза (ЕС) не готова к возможной войне с Россией" Т.е. - это уже вопрос решенный, надо понимать? Или как? ***) "заявил еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзикостас" Заметим, что в том числе "по-туризму"!!!! Это нам дальше пригодится. ***) "По его словам, в случае нападения России на страны НАТО" Но ведь все же понимают, что это вопрос формулировки?! Например, согласно военной доктрине США (и не только) - за "нападение" может быть принята даже хакерская атака. Например неизвестных хакеров, использующих прокси сервера на территории бывшего СССР и, в частности, России. Ну и 2-я мировая также началась не просто с похмелья, а после ранее организованной провокации. Но об этом историки скажут позже. Когда настаёт час Х - главное - кто победит. Не так ли?

    ***) "танки могут застревать в туннелях или даже вызывать обрушение мостов" Когда и кого это останавливало во время военных действий?

    ***) "Он пояснил, что защита Европы зависит от способности войск быстро передвигаться по континенту. В настоящее время перемещение войск от западных границ НАТО к восточным может занять недели или даже месяцы."

    А тут подробнее - а воевать будут? Или просто достаточно перемещения? И теперь вернемся к пункту 2 - директор в т.ч. "по-туризму". Они там реально оценивают весь пасакумс как "туризм"? На танках по дорогам? А по полю их танки могут? Или через лес? Где-то я видел подобное или показалось? Ах да в Буче - мобильная группа ВСУ была с позывным "Сафари". Но что-то пошло не так.

    1
    2
  • Ш
    Шурик
    30-го июля

    Жаль, подмога не пришла, Подкрепленье не прислали. Нас осталось только два, Нас с тобою набали. Все братушки полегли И с патронами напряжно, Но мы держим рубежи, Сражаемся отважно. Пушка сдохла - всё, пидец, Больше нечем отбиваться... Что ж, закурим, брат-боец, Нам от смерти не съебться! Жаль, подмога не пришла, Подкрепленье не прислали. Что ж, обычные дела - Нас с тобою набали...

    Б Гребенщиков описал именно эту ситуацию ! 🤔

    2
    3
  • А
    Андрей
    30-го июля

    "ЕС планирует потратить 17 миллиардов евро на обновление инфраструктуры континента"

    "Да за такой куш - любой начнёт рисковую игру!"
    из к/ф "Собака Баскервилей"

    0
    2
Видео