Дороги и мосты ЕС не готовы к войне с Россией - комиссар

Транспортная инфраструктура Европейского союза (ЕС) не готова к возможной войне с Россией, заявил еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзикостас, пишет LETA со ссылкой на UNIAN.

По его словам, в случае нападения России на страны НАТО к восточным границам будут выдвинуты танковые подразделения. В интервью газете Financial Times он отметил, что танки могут застревать в туннелях или даже вызывать обрушение мостов. Поэтому ЕС планирует потратить 17 миллиардов евро на обновление инфраструктуры континента с целью улучшения военной мобильности. Средства будут направлены на модернизацию старых, расширение стратегически важных и строительство новых мостов.

Он пояснил, что защита Европы зависит от способности войск быстро передвигаться по континенту. В настоящее время перемещение войск от западных границ НАТО к восточным может занять недели или даже месяцы. По его словам, значительная часть нынешней инфраструктуры не рассчитана на военные нужды. Европейские дороги проектировались для грузовиков весом до 40 тонн, в то время как вес танков может достигать 70 тонн.

Комиссар сообщил, что разрабатывается стратегия, которая обеспечит возможность перемещения войск в ответ на нападение "в течение нескольких часов, максимум нескольких дней", путём модернизации 500 инфраструктурных объектов в рамках четырёх военных коридоров, пересекающих Европу.

ЕС также сократит бюрократические процедуры, чтобы избежать задержек, связанных с оформлением документов при пересечении границ, добавил Дзидзикостас.