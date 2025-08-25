Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стакис объяснил, «как Россия проиграет эту войну» 18 1568

В мире
Дата публикации: 25.08.2025
Deutsche Welle
Стакис объяснил, «как Россия проиграет эту войну»

Россия проиграет эту войну не на поле боя, а в экономике, заявил депутат Европейского парламента Мартиньш Стакис (P) в эфире программы «Утренняя панорама» на телеканале LTV.

По мнению Стакиса, российский диктатор Владимир Путин добился нескольких побед в недавних переговорах. Он подчеркивает, что это не только обычная война, но и война нарративов, в которой Россия активно пытается повлиять на международный дискурс.

Например, один из нарративов, который, по мнению Стакиcа, укрепился, — это идея, что на переговорах нужно говорить о мире, а не о прекращении огня. Такой подход фактически дает Путину время для продолжения военных действий в Украине, создавая возможность для продолжения атак в течение длительного времени.

Второй нарратив связан с идеей обмена территориями, которая, по мнению Стакиcf, абсурдна. Он отмечает, что Россия не планирует предлагать ничего из своих территорий — ее цель состоит в том, чтобы получить желаемые территории, обещая, что, возможно, не будет захватывать другие. Этот нарратив, несмотря на свою логическую необоснованность, успешно распространился в ряде СМИ, добавил Стакис.

Экономическая ситуация в России является еще одним важным фактором. Стакис указывает, что дефицит бюджета России до конца года может значительно увеличиться. Доходы от нефти и газа уже не так высоки, как в предыдущие годы, и в стране началась экономическая паника — люди снимают деньги с банковских счетов, что может привести к необходимости спасения финансовых учреждений.

В этом контексте, по мнению Стака, встреча с западными лидерами может дать Путину надежду, что ситуация не так плоха, как кажется. Однако он подчеркивает, что на самом деле будет плохо.

Украина и Европа также добились определенных побед. Стак отмечает, что гарантии безопасности, данные Америкой Европе, сохранятся в долгосрочной перспективе, что позволит Европе более активно поддерживать Украину. Он считает, что идея о контингенте европейских миротворцев в Украине становится все более реальной.

Стакис выразил мнение, что Россия проиграет эту войну не на поле боя, а в экономике. Если спад будет продолжаться так же быстро, России придется сократить расходы на военные действия. Стакис сослался на исторические параллели, указав, что в таких условиях страны часто вынуждены прекращать войну.

Читайте нас также:
#война на украине #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
17
0
0
0
0
20

Оставить комментарий

(18)
  • З
    Злой
    25-го августа

    Как я ненавижу таких людей,!

    24
    2
  • З
    Злой
    25-го августа

    У этого сбили насмерть отца и деда, которые переходили дорогу в неположенном месте а этот выродок пытался воспользовавшись внимание положением посадить водителя, сволочь!

    16
    2
  • З
    Злой
    Злой
    25-го августа

    Хотел воспользоваться своим положением и засудить невинного водителя!

    11
    1
  • З
    Злой
    Злой
    25-го августа

    Этот телефон меня достал, как можно отключить дебильные коррекцию текста@

    1
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    25-го августа

    Стакис претендует на пост министра МВД. По крайней мере, по глупости высказываний. Впрочем, и на пост премьера подобная глупость вполне себе претендует. Высоко нацелился, дурашка!

    43
    1
  • Лк
    Летучий корабль
    25-го августа

    Можно и по-другому сказать:"Как проиграть Ригу и обделаться в глазах рижан".

    51
    1
  • JJ
    Jan Jans
    25-го августа

    "великий эксперт" - запомнился распилом денег на столбики и открытием пидар-клуба. вот и все...

    99
    1
  • пк
    полосатый конь
    25-го августа

    Простой алгоритм сладкой жизни - Говори только "правильные" вещи, пофиг, что это глупости. И ни в коем случае не думай своими мозгами (если вдруг у кого-то они ещё остались). Это может не понравиться руководству. Кстати, знаете чем обычно кончается такая политика ?

    47
    1
  • З
    Злой
    25-го августа

    Конечно идиотский телефон слова вставил не те те но я открыт в своём предложении, депутаты рижской думы или сейма, должны встретиться на ринге, ну хотя бы со мной, особо приветст уются русофобы!

    21
    4
  • З
    Злой
    25-го августа

    Я бы хотел чтобы была народная инициатива на разных там манасбалстс за то чтобы можно было встретиться на ринге по правилам бокса с выродками из рижской думы или сейма, я буду в числе первых помахать со сволочи!.

    27
    3
  • П
    Процион
    25-го августа

    Половина вранья, остальное — глупость. Среднестатистический евродепутат. Даже неинтересно.

    76
    2
  • З
    Злой
    25-го августа

    Там действительно много десятков лет был пешеходный переход, но потом его убрали, но люди как бараны продолжали там ходить, думая что идут по правилам, барановидность не избежала и родственников этого субъекта, и он ещё пытался засудить невинного водителя, суд скрепы сердце принял сторону водителя, лично я таких мразей ненавижу.

    22
    3
  • З
    Злой
    25-го августа

    Стакиса наказал Господь Бог, за его чёрные помыслы, как, писать не буду, все знают или прочитают, и он ещё пытался засудить невинного водителя, используя своё положения, живём во времена выродков.

    38
    3
  • Ч
    Чангл
    25-го августа

    Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Боюсь в Латвии никто не доживёт до предсказания этого эксперта

    84
    3
  • MI
    Marija Ivanova
    25-го августа

    При этом внешний долг России 13%, а латвии уже 106%. Мамкин аналитик блин из бюро непрошенных анализов.

    117
    3
  • MI
    Marija Ivanova
    Marija Ivanova
    25-го августа

    (проценты от ВВП на анчало этого года)

    19
    2
  • NB
    Nose Bose
    25-го августа

    пока что спад только у нас. Получается, мы - проиграли? :)

    97
    1
  • Е
    Ехидный
    25-го августа

    Стакис обнесет Россию своими столбиками - Путин сразу и капитулирует !!!

    126
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 175
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 294
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 237
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 493

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 2
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 7
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 0
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 36
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 41
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6
Lifenews
Раскрыта новая сторона действия привычных омега-3 и омега-6 310
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 2
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 7
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 0

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео