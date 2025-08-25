Россия проиграет эту войну не на поле боя, а в экономике, заявил депутат Европейского парламента Мартиньш Стакис (P) в эфире программы «Утренняя панорама» на телеканале LTV.

По мнению Стакиса, российский диктатор Владимир Путин добился нескольких побед в недавних переговорах. Он подчеркивает, что это не только обычная война, но и война нарративов, в которой Россия активно пытается повлиять на международный дискурс.

Например, один из нарративов, который, по мнению Стакиcа, укрепился, — это идея, что на переговорах нужно говорить о мире, а не о прекращении огня. Такой подход фактически дает Путину время для продолжения военных действий в Украине, создавая возможность для продолжения атак в течение длительного времени.

Второй нарратив связан с идеей обмена территориями, которая, по мнению Стакиcf, абсурдна. Он отмечает, что Россия не планирует предлагать ничего из своих территорий — ее цель состоит в том, чтобы получить желаемые территории, обещая, что, возможно, не будет захватывать другие. Этот нарратив, несмотря на свою логическую необоснованность, успешно распространился в ряде СМИ, добавил Стакис.

Экономическая ситуация в России является еще одним важным фактором. Стакис указывает, что дефицит бюджета России до конца года может значительно увеличиться. Доходы от нефти и газа уже не так высоки, как в предыдущие годы, и в стране началась экономическая паника — люди снимают деньги с банковских счетов, что может привести к необходимости спасения финансовых учреждений.

В этом контексте, по мнению Стака, встреча с западными лидерами может дать Путину надежду, что ситуация не так плоха, как кажется. Однако он подчеркивает, что на самом деле будет плохо.

Украина и Европа также добились определенных побед. Стак отмечает, что гарантии безопасности, данные Америкой Европе, сохранятся в долгосрочной перспективе, что позволит Европе более активно поддерживать Украину. Он считает, что идея о контингенте европейских миротворцев в Украине становится все более реальной.

Стакис выразил мнение, что Россия проиграет эту войну не на поле боя, а в экономике. Если спад будет продолжаться так же быстро, России придется сократить расходы на военные действия. Стакис сослался на исторические параллели, указав, что в таких условиях страны часто вынуждены прекращать войну.