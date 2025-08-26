Трамп высказался о возможном начале третьей мировой войны

Трамп заявил, что третья мировая война из-за Украины не начнется.

Президент США Дональд Трамп поделился своим мнением по поводу начала третьей мировой войны из-за конфликта на Украине. По мнению американского лидера, этого не случится. Его выступление транслируется на официальном YouTube-канале Белого дома.

«У нас не будет мировой войны», — кратко прокомментировал эту тему Трамп.

Он также подчеркнул, что руководство России выступает за урегулирование, однако чтобы его достичь, необходимо добиться одновременного согласия обеих сторон.