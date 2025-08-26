В Эстонии упал украинский ударный беспилотник; был взрыв

Обломки украинского ударного беспилотника в волости Эльва Тартуского уезда местный фермер понедельник во второй половине дня. На месте происшествия также была обнаружена воронка от взрыва.

По словам гендиректора Полиции безопасности Эстонии Марго Паллосона, в понедельник около 15 часов местный житель позвонил в службу спасения 112 и сообщил, что в районе Выртсъярв волости Эльва Тартуского уезда обнаружены обломки ударного беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным Полиции безопасности Эстонии, беспилотник упал на территории Эстонии около 4-5 часов утра в воскресенье. «По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это может быть украинский беспилотник, который был нацелен на внутренние объекты России, но был сбит с курса Россией с помощью глушения GPS и других электронных средств и оказался на территории Эстонии", — сказал Паллосон, по словам которого это был военный беспилотник со взрывчаткой, который также взорвался.

«Если бы дрон упал на жилой дом, это нанесло бы значительный ущерб», — сказал Паллосон.

По словам министра обороны Ханно Певкура, объекты, летящие на высоте более 300 метров, могут быть обнаружены Центром воздушного наблюдения Сил обороны, а объекты ниже — Департаментом полиции и погранохраны (РРА).

Министр внутренних дел Игорь Таро указал, что РРА контролирует внешнюю границу с Россией, а радиолокационный мониторинг осуществляется на протяжении водных объектов.

«Первостепенная задача — мониторинг водных объектов. Именно поэтому мы долго говорили о необходимости создания стены из беспилотников, чтобы повысить обороноспособность границы и осуществлять мониторинг внутренних территорий», — сказал Таро.