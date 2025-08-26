Запад требовал от Грузии открыть второй фронт против России - мэр Тбилиси

Запад якобы пообещал дать Грузии оружие взамен на открытие второго фронта против России в 2022 году, рассказал в интервью СМИ мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

"В канцелярии премьер-министра звучали прямые угрозы, шантаж и оскорбления с целью открытия второго фронта в стране. Обещания, что мы поможем вам во всем, предоставим соответствующую технику и так далее. Конечно, этому есть доказательства, и при необходимости мы будем действовать, но, опять же, в интересах страны лучше оставаться так, как есть", - утверждает мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Ранее Грузия отказалась от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.