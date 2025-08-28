Миннесота: стрелок Робин Вестман написал манифест на русском языке

23-летний Вестман скончался на месте преступления от полученных травм после того, как в среду утром предположительно убил двух детей в ходе вооруженного нападения.

Робин Вестман — подозреваемый в стрельбе в католической школе в Миннесоте, в результате которой в среду погибли двое детей и 17 человек получили ранения.

23-летний мужчина, о котором ничего не известно, предположительно открыл огонь из винтовки в школе Благовещения всего через несколько дней после начала занятий.

Двое детей, 8 и 10 лет, погибли в результате стрельбы, которая произошла во время утренней мессы.

Из 17 человек, получивших ранения, 14 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Остальные трое были прихожанами в возрасте за 80 лет, сообщили власти.

По словам начальника полиции Миннеаполиса Брайана О'Хары, Вестман позже скончался на месте преступления от полученных травм.

"Совершенно непостижимы жестокость и трусость, когда стреляют в церкви, полной детей", - сказал О'Хара в среду.

Мотив нападения пока не установлен, но директор ФБР Кэш Пател заявил, что убийства расследуются как внутренний терроризм.

Что известно о подозреваемом?

Полиция заявила, что они исследуют видеозаписи и возможные записи, сделанные подозреваемым стрелком.

В двух онлайн-видео, которые позже были удалены с YouTube, человек, представившийся Робин В., поделился предсмертной запиской, в которой рассказал о депрессии и желании устроить массовый расстрел.

На видео, просмотренных Euronews, предполагаемый стрелок демонстрировал оружие и боеприпасы, на некоторых из которых были сделаны надписи на русском языке, в том числе "убей себя", "я террорист", "ненависть".

Послания содержали антисемитские и расистские высказывания, а также ссылки на других массовых стрелков, включая Андерса Брейвика, ультраправого стрелка, убившего 77 человек в Норвегии в 2011 году.

На кадрах также запечатлены дневники на английском и русском, в том числе, судя по всему, чертеж планировки церкви, в которой произошла стрельба.

В беседе с агентством AP бывший политик из штата Кентукки Боб Хелерингер подтвердил, что является дядей Вестмана, но сказал, что "едва знал" подозреваемого, а затем добавил, что хотел бы, чтобы Вестман "стрелял в меня, а не в невинных школьников".

Биография предполагаемого стрелка

Федеральные чиновники, включая министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, назвали Вестмана трансгендером.

В школьном ежегоднике 2017 года указано, что Вестман носил имя Роберт, сообщает Minneapolis Star Tribune.

Три года спустя судья удовлетворил ходатайство о смене имени Вестмана на Робин, поскольку Вестман идентифицировал себя как женщину.

Выступая в среду, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей предупредил, что гендерной политике нет места после трагедии.

"Любой, кто использует это как возможность очернить наше трансгендерное сообщество или любое другое сообщество, потерял чувство общечеловеческой гуманности. Мы не должны действовать на почве ненависти", - сказал Фрей.

"Сегодня погибли дети. Речь должна идти о них. Мы должны обнять эти семьи".

В своем посте в социальных сетях Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы флаги на всех правительственных зданиях были приспущены до вечера воскресенья "в знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия".

Тем временем губернатор Миннесоты Тим Уолц заявил в среду: "То, что произошло здесь сегодня, не пройдет бесследно. Жители Миннесоты не останутся в стороне. Мы поддерживаем это сообщество".

"Я очень хочу, чтобы ни один штат, ни одна община, ни одна школа никогда не пережили такого дня", - добавил он.