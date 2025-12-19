Россию уже несколько раз обманули с расширением НАТО на Восток, признался президент Владимир Путин. Эксперты в СМИ задаются вопросом: значит ли это признание в собственной глупости?

Россию несколько раз обманули с вопросом расширения НАТО на Восток и приближением военной инфраструктуры альянса к российским границам. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией.

«Россию несколько раз обманули с нерасширением НАТО на Восток (...) Движение военной инфраструктуры к границам России вызывает законную озабоченность», — указал глава государства.

Путин также призвал реформировать систему европейской безопасности, сделав ее более надежной и отвечающей современным реалиям.