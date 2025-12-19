Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тет а тет - Макрон заявил, что европейцам нужно поговорить с Путиным 2 839

В мире
Дата публикации: 19.12.2025
УНИАН
Изображение к статье: Тет а тет - Макрон заявил, что европейцам нужно поговорить с Путиным
ФОТО: Thought Co

Макрон предложил поговорить с Путиным "без посредников".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что представителям Европы "будет полезно" поговорить с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я думаю, что нам, европейцам и украинцам, необходимо найти рамки для надлежащего обсуждения", — сказал он.

Как пишет Politico, это заявление прозвучало на фоне активизации мирных переговоров между Украиной и США, а также США и Россией, после встречи в Берлине на этой неделе.

Макрон также добавил, что европейцам не следует позволять вести диалог исключительно "посредникам".

Мирные переговоры по Украине

На днях в Майами состоятся переговоры между представителями США и России относительно американского "мирного плана" для Украины.

Россию на переговорах представит специальный представитель Кремля и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Отмечается, что он встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта для усилий президента США Дональда Трампа по заключению мирного соглашения с Украиной, добавив, что Европа будет вынуждена вести переговоры с Россией, "поскольку она неизбежно становится сильнее".

Кремлевский диктатор добавил, что Россия открыта к возобновлению дипломатии с континентом, "если не с нынешними политиками, то когда политические элиты в Европе сменятся".

×
Читайте нас также:
#Путин #США #Украина #дипломатия #Макрон #переговоры #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
9
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео