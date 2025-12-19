Путин жестко высказался о ВСУ словами «мы готовы идти дальше и добивать эту гадину».

С учетом того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) обходятся с гражданскими лицами, российские войска готовы «добивать эту гадину». Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией.

«Мы когда посмотрели, что они творили с гражданским населением — у нас просто руки чешутся. Готовы идти дальше и добивать эту гадину», — заявил президент.

Ранее Путин отметил, что Россия не несет ответственность за смерти людей в войне, которую по его словам "не начинала".