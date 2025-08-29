Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Надо записывать - Уиткофф неверно передал Трампу требования Путина 1 464

В мире
Дата публикации: 29.08.2025
Deutsche Welle
Надо записывать - Уиткофф неверно передал Трампу требования Путина
ФОТО: пресс-фото

Во время визита в Москву спецпосланник Трампа не записал требования Путина, из-за чего неверно передал их Трампу, узнало Reuters.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве нарушил протокол, отправившись на встречу без представителя Госдепартамента, который обычно ведет запись. Это привело к путанице и к тому, что Уиткофф неверно передал позицию Кремля, сообщило в четверг, 28 августа, агентство Reuters со ссылкой на несколько источников.

Уиткофф после встречи с Путиным в Москве 6 августа сообщил президенту США Дональду Трампу, что российский президент якобы готов предложить значительные территориальные уступки для прекращения войны в Украине. Трамп, услышав это, согласился провести саммит с Путиным.

На следующий день Уиткофф в разговоре с несколькими европейскими лидерами заявил, что Путин готов вывести войска из Запорожской и Херсонской областей в обмен на то, что Киев уступит Донецк и Луганск, сообщил источник Reuters, знакомый с беседой. Такое предложение "шокировало участников разговора", поскольку резко расходилось с их собственными оценками позиции Путина, рассказали четыре источника агентства, включая американских и европейских чиновников.

Однако уже на следующий день Уиткофф заявил, что Кремль на самом деле не предлагал вывести войска из двух украинских регионов, а лишь дал понять, что не будет требовать от Запада официального признания Запорожской и Херсонской областей частью России.

Ошибки Уиткоффа вызвали недовольство в Белом доме

По данным источников Reuters, некоторые американские чиновники, включая советника Трампа по Украине Кита Келлога, были недовольны тем, что Уиткофф привез из Москвы противоречивую информацию в момент, когда Вашингтон начал занимать более жесткую позицию по России.

Встреча Трампа и Путина 15 августа на Аляске, последовавшая за визитом Уиткоффа в Москву, также не принесла заметного прогресса, констатируют собеседники Reuters. "Мы находимся ровно там, где и были до прихода Трампа к власти. Россия не изменила свою позицию ни на йоту. Война продолжается. У нас нет ясной стратегии, как заставить Путина остановить войну", - оценил ситуацию бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Читайте нас также:
#путин #дональд трамп #переговоры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    29-го августа

    Война до последнего украинца выгодна всем капиталистическим элитам мира,включая Россию,поэтому то этот не так сказал,этот не записал,а тот не так понял,ведь с каждой минутой некие люди становятся все богаче и богаче,а некие люди уже заселяют Украину,где ,в некоторых местах,иврит тоже является государственным языком.

    2
    7

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 175
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 295
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 237
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 493

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 2
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 8
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 13
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 5
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 40
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 47
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 2
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 8
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 13

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео