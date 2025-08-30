Глава Генштаба РФ заявил, что Россия продолжит войну

С марта 2025 года российские войска захватили 149 населенных пунктов и более 3,5 тысяч квадратных километров территории Украины. Об этом в субботу, 30 августа, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Согласно заявлению Герасимова, опубликованному в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ, российская армия оккупировала 99,7% Лугаской области и 79% территории Донецкой области, а также 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

По словам главы российского Генштаба, в весенне-летний период ВС России нанесли удары по 76 стратегическим объектам в Украине, включая предприятия по производству ракетных комплексов и БПЛА большой дальности. Герасимов также заявил, что "выполнение задач" армии РФ "будет продолжено ведением наступательных действий".

Удар по многоэтажке в Киеве 28 августа

Валерий Герасимов отдельно упомянул российский удар по Киеву 28 августа, в результате которого был разрушен пятиэтажный жилой дом и погибли 25 человек. По версии Герасимова, в этот день войска РФ поразили "предприятия ракетной и авиационной промышленности Украины", включая "Спецоборонмаш" и "Киевский радиозавод".

Переговоры о мире в Украине

Личная встреча президентов Украины и России, которую после переговоров в Вашингтоне 18 августа анонсировал глава Белого дома Дональд Трамп, не состоялась. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 29 августа заявил DW, что Украина готова к мирным переговорам с Россией на уровне лидеров и уверена в своей победе за переговорным столом. В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров ранее подтвердил, что Москва не планирует встреч с Владимиром Зеленским до выполнения Киевом "предварительных условий".