Мерц: Россия остановит конфликт на Украине, только если ее вынудят.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что только экономические причины могут «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине. О этом сообщает Sky News.

Мерц отметил, что за последние недели был ряд мирных попыток урегулировать конфликт. Однако от России якобы исходит «агрессивный подход».

Политик заявил, что нужно совместно обеспечить России экономические и даже военные причины, которые не позволят ей продолжать украинский конфликт.