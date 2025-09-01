Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией и раскритиковал Нью-Дели.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией. Его слова передает Minval.

Алиев подчеркнул, что Индия пытается мстить Азербайджану на международных площадках, однако это «не имеет для нас никакого значения», так как братские отношения с Пакистаном стоят превыше всего. Также в ходе встречи с премьер-министром Пакистана Мухаммад Шахбаз Шарифом Алиев обсудил пути развития экономических связей между странами.

Ранее Пакистан начал эвакуировать жителей в связи с вызванным властями Индии наводнением.

До этого газета Politico спрогнозировала, что в ближайшие пять лет между Индией и Пакистаном может начаться вооруженный конфликт.