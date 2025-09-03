Украина может запретить гражданам Израиля и других стран в период празднования Рош ха-Шана (еврейского нового года) совершить паломничество в город Умань, расположенный в Черкасской области.

Основанием для вероятного запрета поездок иностранцев в Умань названа опасная ситуация в связи с войной России против Украины, сообщает Deutsche Welle.

Как поясняет онлайн-издание "РБК", такой шаг оказался бы особенно болезненным для хасидов - сторонников одного из религиозных течений в иудаизме: "Город Умань в Черкасской области Украины является одним из центров хасидизма и пунктом паломничества так называемых брацлавских хасидов".

По данным JP, Киев рассержен решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не звонить украинским лидерам с поздравлениями ко Дню независимости Украины, отмечавшемуся 24 августа.

Празднование Рош ха-Шана начинается 22 сентября. По данным информагентства JNS, специализирующегося на новостях, связанных с Израилем и еврейскими темами, в сентябре 2024 года, несмотря на предупреждения украинских и израильских властей, Умань посетили 35 000 паломников.

Между тем журналист онлайн-издания Axios Барак Равид написал в соцсети X, что официальный представитель МИД Израиля Орен Марморштейн заявил, что "на сегодняшний день политика Украины в отношении прибытия верующих на Рош ха-Шана не изменилась".

Все евреи, которые представляют брацлавское течение хасидизма, считают своей обязанностью побывать хотя бы раз в своей жизни на могиле цадика Нахмана. У многих хасидов считается крайне поощрительным посетить могилу цадика Нахмана хотя бы раз в жизни. Лучше всего это делать при праздновании Нового года Рош ха-Шана — они считают, что если они встретят Рош ха-Шана возле его могилы, то следующий год будет очень счастливым для них. Они приезжают в Умань целыми общинами, вместе с детьми. Некоторые хасиды приезжают несколько раз за жизнь, некоторые — ежегодно.

Большое значение паломничество имеет для духовного развития младшего поколения. Детей и подростков берут с собой в Умань для того, чтобы воспитать в них святое отношение к религии. Во время паломничества в Умань хасиды учат мальчиков Торе.