Центр под руководством крупного британского масона признали нежелательным в России 0 759

В мире
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Центр под руководством крупного британского масона признали нежелательным в России
ФОТО: Youtube

В России объявили «нежелательным» Королевский институт объединенных служб (RUSI) — британский аналитический центр, освещающий войну. Руководитель которого - крупный масон и член королевской семьи.

Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» организацией Королевский институт объединенных служб (RUSI), сообщается на сайте ведомства 2 сентября.

В прокуратуре заявили, что значительная часть материалов и мероприятий RUSI посвящена исследованиям политической и военной сфер России, а участники организации «под видом противостояния мнимой российской угрозе обсуждают тактику боевых и разведывательных действий России, методику ведения войны, развитие новых видов вооружений».

«Участники НПО публикуют статьи, обвиняющие Россию в стремлении аннексировать Европу, дискредитации Запада, вмешательстве в выборные процессы других стран», — заявили в прокуратуре.

Там добавили, что RUSI призывали страны НАТО оказать «разрушительное воздействие» на экономику России, а с началом российско-украинской войны организация усилила «антироссийскую риторику».

Королевский институт объединенных служб — британский аналитический центр в области обороны и безопасности, существующий с 1831 года. В настоящее время президентом института является член британской королевской семьи Эдвард, герцог Кентский (внук короля Георга V, двоюродный брат королевы Елизаветы II и двоюродный дядя короля Карла III, фельдмаршал британской армии). Эдвард, по традиции британской королевской семьи, занимает масонскую должность, он — великий мастер Объединённой великой ложи Англии (ранее им был его отец Джордж Кентский).

#великобритания
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
