В Беларуси тоже ввели экзамен по госязыку и определили профессии, для которых им надо владеть 2 495

В мире
Дата публикации: 06.09.2025
kasjauns.lv
В Беларуси тоже ввели экзамен по госязыку и определили профессии, для которых им надо владеть
ФОТО: pixabay

Как сообщают белорусские СМИ, правительство страны определило профессии, для которых знание одного из государственных языков (русский или белорусский) будет обязательным.

Согласно постановлению, в список этих профессий попали:

водитель автомобиля; официант; парикмахер; продавец; санитар; администратор; акушерка (акушер); врач-специалист (всех медицинских специальностей); медицинская сестра и медицинский брат (всех медицинских специальностей); помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи; фельдшер (всех медицинских специальностей).

Утверждено и положение о том, как будут оценивать знания мигрантами русского или белорусского языка. Тестирование будет проходить 15-го числа и в последний день каждого месяца. Это будет письменное тестирование на выбранном мигрантом государственном языке. На тест закладывают 30 минут. При 50% и более правильных ответов результат будет считаться положительным.

Если мигрант не явился на тестирование, нарушил правила его проведения или не набрал достаточного количества баллов, он считается не прошедшим проверку. Трудовой договор с таким работником не заключается.

Ранее Александр Лукашенко анонсировал, что у Беларуси есть заинтересованность привлечь пакистанских специалистов. По его словам, это может быть 100−150 тыс. человек. В Латвии тогда взволновались - уж не готовят ли соседи массированную атаку мигрантов на латвийскую границу?

#белоруссия #русский язык
Оставить комментарий

(2)
  • пк
    полосатый конь
    6-го сентября

    Какого огромного количества проблем можно было избежать, если бы с самого начала в Латвии поступили бы так же.

    2
    0
  • A
    Aleks
    6-го сентября

    Белорусский или русский,а не только национальный латышский язык-иврит и все.,когда 40%русскоязычных.Ну Палкова то знает как омбудсмен и этого достаточно.

    6
    0

