Израиль жёстко пригрозил Катару и еще целому ряду стран 3 951

В мире
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Израиль жёстко пригрозил Катару и еще целому ряду стран
ФОТО: Global Look Press

Нетаньяху выступил с обвинением в адрес Катара после удара по Дохе.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил Катар в укрывательстве боевиков после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по руководству движения ХАМАС в Дохе.

«Я заявляю Катару и всем странам, которые укрывают у себя террористов: либо вы изгоните их, либо вы привлечете их к правосудию. Потому что, если вы не сделаете этого, это сделаем мы», — заявил политик.

При этом сообщается, что премьер-министр Израиля впервые упомянул Катар после удара. До этого официальные лица израильской стороны ни разу публично не уточняли, по какой именно стране были нанесены авиаудары.

9 сентября ЦАХАЛ нанес удар по зданию в столице Катара - Дохе.

#израиль
  • A
    Aleks
    11-го сентября

    Совсем нации ополумели в Израиле.Правильно говорят здравомыслящие евреи Израиля-зае...ли ж..бы. Задолбали ж..жы,задолбали Задолбали вы даже евреев. Задолбали поляков и чехов И тех же хохлов задолбали. Если брать в планетарном масштабе Вы,короче,весь мир зае...ли 👽🔯

    5
    2
  • З
    Злой
    10-го сентября

    Население как в Беларусси, а готовы весь мир на уши поставить

    14
    2
  • С
    Сарказм
    Злой
    10-го сентября

    У них 70-летняя школа выживания в окружении 10-кратно превосходящих их по численности варваров, за спинами которых еще полмира их ненавидящих и желающих уничтожить. В полном смысле этого слова, физически, так что проигрывать им никак нельзя. А варвары понимают только такой язык, зато понимают его на раз-два. На заметку мерцам, макронам, трампам и прочим тускам.

    2
    9
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3 104
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 4 162
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 207
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 390

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 3
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 20
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 37
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 34
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 60
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 64
Видео