"Если нельзя поссорить Китай и Индию — можно создать очаг между ними. Китай будет вынужден либо напрямую ввести войска на территорию, прилегающую к Тибету, где недавно был Си, либо это сделает Индия", - комментирует ситуацию в высокогорной стране известный российский востоковед Николай Данилов.

"Противостояние может быть и гибридным — но никто не даст Непалу остаться «без присмотра». Разумеется, это похоронит нарождающуюся стабилизацию отношений между двумя странами. США могли послать двум странам недвусмысленный сигнал. Китай уже технически вводил войска в Непал — после землетрясения в 2014 году были введены инженерные части Вооруженной народной полиции (аналог Росгвадии)".

Между тем, практически вся жизнь непальца строится на религиозных догматах и установлениях. Официально Непал считается индуистской страной, но практически местная религия представляет собой сложный синкретический культ, созданный на основе индуизма и буддизма, с обширным пантеоном тантрических божеств, каждое из которых, как считается, имеет влияние на жизнь человека.

Поэтому расположенные повсеместно монастыри и ступы имеют важнейшее значение в жизни непальца - здесь он обязательно проводит какую-то часть своей жизни, здесь же сосредоточена и духовная жизнь страны. Вся жизнь рядового непальца строится на основании огромного количества религиозных и нравственных догм, соблюдение которых для иностранца просто немыслимо. Но при общении с местными жителями, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, следует хотя бы не нарушать в открытую местные традиции, а мелкие прегрешения иностранцу снисходительно прощаются.

Многолетняя изоляция страны позволила сохранить лучшие черты местного этноса в первозданном виде. Однако массовое нашествие туристов и альпинистов в конце XX века, а также эмиграция большого числа тибетцев из Тибетского АО Китая, привнесли сюда множество невиданных прежде элементов, начиная с "достижений цивилизации", и заканчивая появлением обширного сословия торговцев. При этом система поведения и социальных взаимоотношений в непальском обществе изменились достаточно слабо, и местный этикет до сих пор заметно отличается от большинства соседних стран. Характерной чертой непальцев является их поразительная скромность во всех жизненных ситуациях. При этом они крайне любопытны и очень любят поболтать - такая вот гремучая смесь. Поэтому разговорить местного жителя не составит никакого труда, многие из них хорошо понимают английский, но вот добиться необходимых сведений будет непросто.

В идеале любая беседа с местным жителем должна начинаться с длительного вступительного обмена любезностями, причем говорить, вернее спрашивать, будет поначалу именно непалец, а его вопросы будут касаться семьи, работы и страны собеседника. Причем по большей части, если дело не касается каких-то услуг и денег, эти вопросы будут немного наивны, зато интерес к собеседнику - искренним. При этом отношение к туристам несколько снисходительное, но всегда дружелюбное.

Общепринятая форма приветствия в Непале - сложенные лодочкой ладони, подносимые к лицу (обычно лбу - в случае крайнего уважения, или к подбородку - в обыденной жизни). Сопровождается жест словом "намасте" или, в случае обращения к уважаемому человеку, "намаскар".

Мужчины обычно пожимают друг другу руки, с женщинами же принято использовать "намасте". В первую очередь принято здороваться с наиболее уважаемым или старшим человеком. При обращении к кому-либо, следует добавлять к имени вежливое окончание "-джи" или универсальный термин вежливого внимания "хаджур". Не рекомендуется проявлять удивление и бурно выражать эмоции, публичное проявление знаков внимания между мужчиной и женщиной также не принято (между лицами одного пола совершенно не возбраняется).

Непальцы привыкли называть братьями и сестрами практически всех членов общины, поэтому это же относится к друзьям и даже незнакомым людям, в чье число попадают и иностранцы. Поэтому часто, вместо приветствия, можно услышать обращения вроде "брат" или "сестра", а по отношению к старикам или просто заслуженным людям - "отец" или "мать". Это общепринятая норма, поэтому не следует удивляться, когда такое обращение прозвучит относительно туриста, хотя не исключено, что за этим последует мелкое попрошайничество ("я помолюсь за Вас Кришне"), и назойливое предложение своих "услуг". Часто можно встретить несколько запанибратское отношение к незнакомому человеку ("эй, брат!"), но такова местная традиция.

Система жестикуляции в Непале также довольно своеобразна - согласие выражается кивком головы и пожиманием плечами. "Нет" обозначается покачиванием головой в стороны, часто при этом непальцы опускают взгляд. Чтобы подозвать служащего или официанта, протягивают руку ладонью и пальцами вниз. Кивок означает "да". А вот некоторые европейские жесты, вроде оттопыренного вверх большого пальца при сжатом кулаке, может показаться здесь неприличным. В качестве повинного жеста дотрагиваются до руки или тела обиженного человека, а затем прикасаются рукой к своей голове.

В повседневной жизни непальцы соблюдают множество религиозных и нравственных постулатов. Нельзя перешагивать через лежащего человека или через его ноги, а также демонстрировать другим свои подошвы или допустить другому человеку перешагивание через них. Наступить кому-то на вытянутые ноги тоже считается оскорбительным. Даже дотрагиваться до чужой ноги не следует, также как и прикасаться к кому-то своей ногой (вернее - обувью). Нельзя дотрагиваться до головы непальца и гладить по голове детей - по местным канонам это священная часть тела и прикасаться к ней могут только монахи и родители. Заходя в непальский дом, в индуистский или буддийский храм, следует снимать обувь перед входом, входить же в дом можно только с разрешения хозяина. Нельзя бросать мусор в печь или очаг (очаг считается здесь священным символом дома и семьи). Левой рукой что-нибудь давать или принимать не следует, поскольку непальцы используют её для гигиенических процедур (туалетной бумаги в стране нет, вместо неё используют кувшин с водой) и считают "нечистой". Нельзя повышать голос в разговоре - это считается признаком гнева.

Брать пищу и есть можно только правой рукой (в левой можно держать стакан). Перед трапезой и после еды обязательно споласкивают руки и губы. Посуда, которая кем-то уже была наполнена пищей, неприкосновенна и называется "джутхо" ("оскверненный" или "загрязненный"), прикоснуться к ней не сможет никто. Поэтому не стоит пробовать что-либо из чужой посуды, пользоваться общим кувшином и тем более - предлагать что-либо из своей тарелки или стакана другим членам застолья. По этой же причине нельзя прикасаться к выставленной еде и даже к продуктам на рынке, к сосудам для питья (хозяин сам нальет гостям все, что попросят, и без задержки) и чужим тарелкам. Сами непальцы, например, пьют из кувшина или чаши, не касаясь их края губами. Но в тарелку почетного гостя, коим обычно всегда является иностранец, будут постоянно подкладывать без всякого на то разрешения. Столовые приборы на столе обычно отсутствуют, пищу принято брать прямо рукой. Однако в доме, и тем более - в ресторане, они обязательно есть.

Традиционная пища непальца обычно крайне скудна и, несмотря на обычное в этих местах гостеприимство, вполне допустимо принести с собой и выставить на стол какие-то продукты и напитки. В Непале обычно едят дважды в день: около 10.00-11.00 (до этого момента во многих местах найти открытое кафе или ресторан просто нереально) и в 19.00-20.00, а утром выпивают только чашку чая. Трапеза обычно протекает на полу. Гости сидят на циновках со скрещенными ногами (ступни должны быть прикрыты) и едят с общего блюда, стоящего на полу.

В Непале используется своя собственная система летоисчисления и счета возраста. Новорожденный ребенок сразу имеет возраст в один год (это делается воизбежание покушения на новорожденного алчных до детских душ духов). Человек, проведший в монастыре год, может считать себя моложе именно на срок пребывания в обители. Поэтому с истинным возрастом местных жителей регулярно возникает путаница. Да и в повседневной жизни непальцы относятся к течению времени очень своеобразно - пунктуальность здесь неведома, а "сейчас" может означать "сегодня". Поэтому нужно заранее приезжать на все встречи, не ждать особой точности от местного транспорта и запастись терпением в случае обслуживания в ресторанах или решения каких-то официальных вопросов (непальская бюрократия, как и везде в мире, "ускоряется" только под воздействием материальной заинтересованности в исходе дела).

Буддистские ступы и другие религиозные сооружения принять обходить по часовой стрелке слева. При посещении храма рекомендуется раздавать милостыню ("бакшиш"), причем важны не её размеры, а как можно большее количество облагодетельствованных людей. Однако здесь следует соблюдать умеренность (поощрение попрошаек - не самая благодарная работа на свете, тем более - в Непале). А вот пожертвования в храмовую кассу будут приняты с искренней благодарностью. Здесь же, у стен храмов, обычно роятся торговцы всевозможными сувенирами и услугами. Отбиться от них сложно, но необходимо - за "попавшимся на удочку" европейцем будет бегать целая толпа гомонящих и что-то просящих или предлагающих людей, что зачастую просто сорвет все надежды спокойно познакомиться с достопримечательностью.

Запрещается вносить на территорию храмов любые кожаные изделия (часто к ним относят даже обувь). Нельзя прикасаться к верующим или к приношениям, сделанным ими для богов. Женщины не должны прикасаться к монахам. Нельзя умываться водой, которая течет в молитвенную водяную мельницу. Многие индуистские храмы закрыты для посещения иностранцами.

Фотографирование внутри музеев и храмов запрещено. Также осторожно следует подходить к вопросу съемок местных жителей и их жилищ (чаще всего этот вопрос очень просто решается предложением некоторой суммы, здесь можно и поторговаться). Особая ситуация с "садху", странствующими отшельниками, как правило почитателями Шивы. Они собираются около храмов и в местах скопления туристов, специально позируя фотографам. Когда-то они полностью отказались от материальных благ и странствуют по свету в поисках истины. Их жизнь полностью зависит от окружающих, и пожертвования для них - единственный способ к существованию.

Во время любых экскурсий рекомендуется использовать одежду, наиболее закрывающую тело. Шорты и даже брюки (джинсы) у женщин вызывают здесь резкое осуждение. Сами непальцы никогда не открывают ног, а мужчины даже в жаркую погоду не обнажают торс. И тем более неуместно обнажение ног или других частей тела в публичном месте, например для омовения или принятия солнечных ванн.