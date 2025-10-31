Baltijas balss logotype
Страну ЕС хотят наказать за то, что она утвердила только два пола – мужской и женский 5 3441

В мире
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Страну ЕС хотят наказать за то, что она утвердила только два пола – мужской и женский

Нидерланды призывают наказать Словакию за то, что она указала в своей Конституции существование только двух полов и запрет на усыновление детей однополыми парами, передает VSquare.

Правительство Нидерландов рассматривает инициирование в отношении Словакии дисциплинарной процедуры по седьмой статье Договора о Европейском Союзе в связи с тем, что Братислава внесла в конституцию изменения о признании только двух полов и запрет на усыновление детей вне брака.

Об этом сообщило издание VSquare со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

В конце сентября парламент Словакии одобрил поправки к конституции, закрепляющие признание только мужского и женского полов, а также предусматривающие запрет на усыновление детей парами, не состоящими в браке, и суррогатного материнства. Это было сделано с целью "укрепления традиционных ценностей и сохранения культурного наследия Словакии".

В ответ Нидерланды предложили применить статью Договора о ЕС, в соответствии с которой Европейский совет может квалифицированным большинством приостановить определенные права государства-члена, например, лишить представителя этой страны права голоса в европейских институтах (Совете ЕС и Европейском совете) в случае угрозы серьезного нарушения им основных принципов Евросоюза.

16 октября парламент Нидерландов уже принял резолюцию с призывом к ответу за нарушения законодательства ЕС. В ней депутаты призвали правительство королевства отреагировать на действия Словакии, которые, по их мнению, ограничивают права ЛГБТ+ и противоречат европейскому законодательству.

По данным VSquare, нидерландское правительство сейчас по неофициальным каналам выясняет, готовы ли другие страны ЕС поддержать эту инициативу. Причем Нидерланды хотят, чтобы первый шаг в наказании Словакии сделала Европейская комиссия, инициировав в Суде ЕС дело о нарушении.

Ранее поправки к словацкой конституции критиковала Венецианская комиссия при Совете Европы.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • 31-го октября

    есть только 2 пола мужской и женский, всё остальное это просто фантазии больных людей

    16
    2
  • lo gos
    lo gos
    31-го октября

    Для предотвращения насилия есть полиция и Уголовный кодекс, а Стамбульская конвенция - это чисто пидорская телега, это когда пидоры женятся, развращают детей, когда старые мужики, ощущающие себя маленькими девочками, заходят в раздевалку к девочкам и ходят голые по женским туалетам.

    20
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    31-го октября

    Всё-таки надо бы было прописать и третий пол: "тупые чиновники Евросоюза, бесполые недумающие твари".

    23
    2
  • A
    Aleks
    31-го октября

    Молодцы словаки.Потихоньку становятся независимым государством....Дальше больше.Торопиться не надо....😀

    66
    4
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    31-го октября

    А сколько их ещё? Бывают аномалии-гермафродиты. Это биологический факт. Всё остальное сверх, от болезного (кукушатника).

    44
    3
