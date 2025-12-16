Устроившие массовую стрельбу во время празднования Хануки в Австралии вдохновились «Исламским государством» 2 458

В мире
Дата публикации: 16.12.2025
BB.LV
ФОТО: twitter

Массовая стрельба на мероприятии, посвящённом празднику Ханука в Сиднее, была терактом, вдохновлённым террористической организацией «Исламское государство», заявила во вторник комиссар Федеральной полиции Австралии Крисси Барретт, пишет LETA со ссылкой на AP.

Как уже сообщалось, в воскресенье двое нападавших открыли огонь по еврейскому празднованию Хануки на пляже Бонди в Сиднее, убив 15 и ранив 41 человека.

Полиция открыла ответный огонь по нападавшим, которыми оказались отец и сын, в результате чего 50-летний отец был убит, а 24-летний сын ранен. В перестрелке с нападавшими были ранены двое полицейских. Раненый нападавший находится в критическом состоянии и задержан полицией.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что выводы об идеологических взглядах нападавших основаны на собранных доказательствах, в том числе на обнаружении флагов «Исламского государства» в конфискованном транспортном средстве.

После стрельбы в больницах продолжают лечение 25 пострадавших, из которых состояние десяти оценивается как критическое. Среди раненых есть и мужчина, который помог остановить одного из нападавших.

Погибшие в результате стрельбы были в возрасте от десяти до 87 лет.

Албаниз и лидеры нескольких штатов Австралии пообещали ужесточить законы, регулирующие приобретение и контроль за оружием.

С 1996 года, когда после бойни в Порт-Артуре, в результате которой погибли 35 человек, правительство ввело жёсткие правила контроля над огнестрельным оружием, массовые стрельбы в Австралии происходят редко. Эти меры долгое время служили примером для других стран.

В понедельник Албаниз отметил, что пришло время рассмотреть возможность очередной реформы и дальнейшего ужесточения австралийских законов. "Я однозначно это поддерживаю", — добавил он.

Полиция установила, что у 50-летнего отца была лицензия на шесть единиц огнестрельного оружия, которые, по всей видимости, были использованы при стрельбе.

Подозреваемые в прошлом месяце ездили на Филиппины, и цель и содержание этой поездки будут расследоваться, сообщил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мик Фуллер. Он также подтвердил, что в конфискованном на месте происшествия транспортном средстве, зарегистрированном на имя младшего подозреваемого, были обнаружены самодельные взрывные устройства. "Я также подтверждаю, что там находились два самодельных флага «Исламского государства»", — добавил комиссар.

#терроризм #полиция #оружие #Австралия #законы #стрельба #теракт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
Видео