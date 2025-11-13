Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что ЕС предоставляет Украине бюджетную помощь в размере почти 6 млрд евро.

Об этом она сообщила во время выступления в Европарламенте в четверг, 13 ноября.

Фон дер Ляйен заявила, что сейчас настало время для Евросоюза "придать новый импульс", чтобы разоблачить циничную попытку главы Кремля Владимира Путина выиграть время и "привести его к столу переговоров".

"Мы должны продолжать повышать стоимость войны для России. Также потому, что следы войны становятся все более очевидными и заметными в российской экономике", – подчеркнула она.

Поэтому она заявила, что ЕС выделяет Украине почти 6 млрд евро в рамках инициативы ERA.

"Я приветствую обязательства Европейского совета обеспечить финансовые потребности Украины на следующие два года", – заявила президент Еврокомиссии.

Стоит заметить, что накануне председатель комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что из этой суммы 4,1 млрд евро должны были поступить в рамках механизма ERA Loans и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility.