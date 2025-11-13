Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ЕС перечислит Украине почти 6 млрд евро по двум программам 1 273

В мире
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: ЕС перечислит Украине почти 6 млрд евро по двум программам
ФОТО: twitter

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что ЕС предоставляет Украине бюджетную помощь в размере почти 6 млрд евро.

Об этом она сообщила во время выступления в Европарламенте в четверг, 13 ноября.

Фон дер Ляйен заявила, что сейчас настало время для Евросоюза "придать новый импульс", чтобы разоблачить циничную попытку главы Кремля Владимира Путина выиграть время и "привести его к столу переговоров".

"Мы должны продолжать повышать стоимость войны для России. Также потому, что следы войны становятся все более очевидными и заметными в российской экономике", – подчеркнула она.

Поэтому она заявила, что ЕС выделяет Украине почти 6 млрд евро в рамках инициативы ERA.

"Я приветствую обязательства Европейского совета обеспечить финансовые потребности Украины на следующие два года", – заявила президент Еврокомиссии.

Стоит заметить, что накануне председатель комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что из этой суммы 4,1 млрд евро должны были поступить в рамках механизма ERA Loans и 1,9 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

Читайте нас также:
#война РФ и Украины #Украина #финансы #помощь #бюджет #дипломатия #экономика #Евросоюз #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
3
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    13-го ноября

    Сколько,интересно,вернётся в карман банды Ляйнен,сколько осядет в карманах Зельца и сколько дойдет до украинцев ?

    2
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео