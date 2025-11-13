Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украина готова воевать три года, Путин столько не выдержит - МИД Польши 4 734

В мире
Дата публикации: 13.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский.

ФОТО: пресс-фото

Украина готова воевать ещё два-три года, но глава РФ Владимир Путин не сможет продержаться так долго, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью телеканалу TVP World, пишет LETA со ссылкой на UNN.

Он также отметил, что Европа должна быть готова поддерживать Украину как минимум ещё три года.

"Украина планирует войну на три года, и подобные колониальные войны обычно длятся около десяти лет. Мне не кажется, что Путин сможет выдержать ещё три года", — сказал министр.

Сикорский также призвал Европейский союз активнее участвовать в переговорах по достижению мира.

"Я надеюсь, что США продолжат предоставлять Украине разведданные. Конечно, Польша оплачивает терминалы Starlink, важны также боеприпасы для американского вооружения — для ПВО и дальнобойных ударов", — подчеркнул министр иностранных дел Польши.

Читайте нас также:
#война РФ и Украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    13-го ноября

    Поляки сильнее всего ненавидят не русских и украинцев,а ж...Дов,у них же нет другого слова...

    2
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го ноября

    Раньше среди политиков был один юморист, но и тот весь снюхался. Евросоюз срочно ищет кандидата на его место на сцене. Сикорский пока не дотягивает. Пора ему тоже начинать нюхать...

    5
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    13-го ноября

    Какое лицемерие ! Поляки ненавидят русских, но ещё сильнее они ненавидят украинцев. Не удивительно, что у него такая довольная рожа, когда он говорит о том, что они ещё долго будут убивать друг-друга.

    24
    2
  • Е
    Ехидный
    13-го ноября

    конечно готова !!!если бабло все не растырят и еще инвалиды останутся для мобилизации !!! Сикорский лучше бы о своем будущем задумался - жизнь она такая , что неизвестно будешь ли ты сам министром через пару дней !!!

    32
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео