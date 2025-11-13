Украина готова воевать ещё два-три года, но глава РФ Владимир Путин не сможет продержаться так долго, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью телеканалу TVP World, пишет LETA со ссылкой на UNN.

Он также отметил, что Европа должна быть готова поддерживать Украину как минимум ещё три года.

"Украина планирует войну на три года, и подобные колониальные войны обычно длятся около десяти лет. Мне не кажется, что Путин сможет выдержать ещё три года", — сказал министр.

Сикорский также призвал Европейский союз активнее участвовать в переговорах по достижению мира.

"Я надеюсь, что США продолжат предоставлять Украине разведданные. Конечно, Польша оплачивает терминалы Starlink, важны также боеприпасы для американского вооружения — для ПВО и дальнобойных ударов", — подчеркнул министр иностранных дел Польши.