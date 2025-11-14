Baltijas balss logotype
Где деньги брать? В ЕС рассказали о главной проблеме финансирования Украины

В мире
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Где деньги брать? В ЕС рассказали о главной проблеме финансирования Украины
ФОТО: Global Look Press

Пиерракакис: у ЕС нет плана по финансированию Украины без активов России.

У Европейского союза (ЕС) нет альтернативного плана по финансированию Украины, если Бельгия не согласится использовать замороженные российские активы для этой цели. Об этом заявил министр экономики и финансов Греции Кириакос Пиерракакис в интервью Bloomberg TV.

«Мы в настоящее время обсуждаем другой план, так что пока не дошли до этого (...). Наше решение должно быть юридически выверенным. Мы надеемся, что оно будет реализовано скорее на европейском уровне, чем на национальном, в частности, в вопросе взаимного распределения долга по активам», — сказал министр.

Так Пиерракакис ответил на вопросы о том, какие действия предпримет Евросоюз, если Бельгия не даст согласие на изъятие активов и есть ли в таком случае у сообщества запасной план. Он добавил, что страны — участницы объединения должны приложить усилия и «уговорить Брюссель, предоставив ему необходимые гарантии».

Ранее глава Минфина Нидерландов Элко Хайнен заявил, что Евросоюзу стоит прислушаться к опасениям Бельгии по поводу использования замороженных российских активов.

