Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Германия отказалась извиняться за бомбардировки Югославии 1 674

В мире
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Германия отказалась извиняться за бомбардировки Югославии
ФОТО: Youtube

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем не намерен приносить извинения за участие Германии в бомбардировках Югославии силами НАТО в 1999 году.

Об этом заявил официальный представитель немецкого МИД Йозеф Хинтерзеер.

«Речи о каком-то нарушающем международное право нападении НАТО в то время не идет, и, соответственно, не предполагается, что министр должен там за что-либо извиняться», — ответил он на соответствующий вопрос.

Сообщается, что встреча Вадефуля с Вучичем запланирована на 17 ноября. Ожидается, что глава немецкого внешнеполитического ведомства обсудит с президентом Сербии перспективы экономического сотрудничества двух стран.

Читайте нас также:
#НАТО #внешняя политика #извинения #Германия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
6
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    15-го ноября

    Эээ а чего тогда на Володьку Путина все взъелись? Он тоже скажет, я уверен, что ни о каком там нарушении права речь не идёт, просто на людей ракеты запускали, чего такого-то? Лицемерие западных парнтеров поражает.

    15
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео