Аналитики S&P Global Energy говорят, что поставки в Китай по трубопроводу, вероятно, начнутся в начале 2030-х годов.

Российский "Газпром" активизировал планы по строительству нового газопровода "Сила Сибири 2" (PS2) в Китай, который будет транспортировать 50 млрд кубометров газа в год и является единственной реальной надеждой России на компенсацию части утраченного экспорта в Европу. Как пишет Financial Times, ссылаясь на свои источники, инженеры "Газпрома" приступили к работе над дорогостоящие техническими проектами.

По словам Сергея Вакуленко, старшего научного сотрудника Фонда Карнеги за международный мир и бывшего руководителя отдела стратегии "Газпром нефти", инженеры, вероятно, выполняли этап предварительного инженерного проектирования, который включает в себя подготовку "сотен томов" технической документации.

При этом такое проектирование, по словам Вакуленко, могло составить 5% от общей стоимости проекта такого масштаба. В то же время один из высокопоставленных российских энергетиков сообщил FT, что эти расходы могут составить до 10% от общей суммы:

Видео дня

"Такие расходы необычны, если только нет твердой уверенности в том, что деньги потрачены не зря и что инвестиции безопасны".

Общий бюджет проекта не разглашается. Вакуленко и Рональд Смит, основатель Emerging Markets Oil and Gas Consulting Partners, оценивают верхний предел в более чем 30 млрд долларов, но оба отмечают, что окончательная цифра может быть ниже.

Реализация не гарантирована

В то же время китайские официальные лица мало комментируют трубопровод, что заставляет некоторых наблюдателей сомневаться в том, что проект действительно продвигается.

При этом, по словам одного российского энергетического консультанта, одной из причин, по которой "Газпром" продолжает продвигать этот проект, является то, что у компании есть проектные подразделения, которые "либо должны быть закрыты, либо должны получить какую-то работу".

Эксперт отмечает: "Газпром" явно верит, что Китай в конечном итоге изменит свое решение:

"Это по-прежнему будет самый дешевый газ для них [китайцев] — поэтому Газпром готов вложить серьезные деньги, и я не думаю, что они сильно ошибаются".

Китай не спешит поддержать строительство

При этом аналитики S&P Global Energy говорят, что поставки в Китай по трубопроводу, вероятно, начнутся в начале 2030-х годов.

Сейчас "Газпром" строит участки, которые в конечном итоге могут стать частью PS2, если проект будет реализован, но будут обслуживать местные рынки, если этого не произойдет, сказал Смит.

В то же время новые работы не означают, что по PS2 достигнута договоренность по таким важным условиям, как цена и условия поставок.

При этом Китай не спешит со строительством газопровода. Россия поставляет газ в Пекин по гораздо более короткому газопроводу "Сила Сибири", введенному в эксплуатацию в 2019 году. В сентябре стороны договорились увеличить поставки с 38 млрд кубометров газа в год до 44 млрд кубометров.

Также неясно, как "Газпром" намерен финансировать проект. После того как в 2023 году компания впервые за 25 лет зафиксировала убыток, в прошлом году ее чистая прибыль восстановилась до 1,3 трлн рублей, но долг "Газпрома" более чем в четыре раза превышает эту цифру и составляет 5,7 трлн рублей (71 млрд долларов).

Российский газ для Китая

Ранее в РФ сообщили о планах начать добычу природного газа на новом проекте "Сахалин-3" в Тихом океане в 2028 году, чтобы поставлять "голубое топливо" Китаю и российским потребителям.

При этом Россия продает Китаю газ дешевле, чем Европе - только в 2025 году разница в ценах на "голубое топливо" может достичь почти 40%.