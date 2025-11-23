Страны Европы сформировали контрпредложение к мирному плану президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на оказавшуюся в распоряжении копию документа.

По данным WP, подготовленный европейскими государствами ответ состоит из трех основных пунктов:

отказ от любых ограничений для Вооруженных сил Украины;

контроль Украины над Запорожской атомной электростанцией и Каховской дамбой, а также «беспрепятственные переходы» по реке Днепр и контроль над Кинбурнской косой;

рассмотрение других территориальных вопросов только после прекращения огня

Как заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат, ответ Европы будет обсуждаться на встрече представителей стран Запада и Украины в Женеве 23 декабря. На переговоры приедут высокопоставленные представители Франции, Германии и Великобритании.