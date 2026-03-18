На состояние кожи влияет не только возраст, генетика или солнце. Эксперты по уходу за кожей отмечают: некоторые повседневные действия могут незаметно ускорять процессы старения, если повторяются изо дня в день.

Слишком горячая вода при умывании

Многие предпочитают умываться горячей водой, особенно в холодное время года. Однако такая привычка может негативно влиять на кожу. Высокая температура разрушает естественный защитный барьер и способствует обезвоживанию, из-за чего кожа становится более сухой и чувствительной.

Дерматологи советуют использовать теплую или прохладную воду, чтобы сохранить липидный слой и предотвратить преждевременное появление мелких морщин.

Чрезмерное очищение кожи

Частое умывание или использование агрессивных очищающих средств может принести больше вреда, чем пользы. Слишком интенсивное очищение лишает кожу естественных масел, которые защищают ее от внешних факторов.

Эксперты отмечают, что оптимально очищать лицо два раза в день мягкими средствами с нейтральным уровнем pH. Избыточное очищение может привести к сухости, раздражению и более раннему появлению морщин.

Сон с макияжем

Одна из наиболее распространенных ошибок — ложиться спать, не сняв косметику. В течение ночи кожа активно восстанавливается, но остатки макияжа могут закупоривать поры и препятствовать этому процессу.

Специалисты предупреждают: регулярный сон с косметикой повышает риск воспалений и ускоряет старение кожи.

Недостаток увлажнения

Некоторые люди пропускают этап увлажнения, особенно если у них жирная кожа. Однако отсутствие крема нарушает водный баланс кожи и делает ее более уязвимой к внешним воздействиям.

Дерматологи подчеркивают, что увлажнение необходимо для поддержания эластичности и здорового барьера кожи. Даже жирная кожа нуждается в легких увлажняющих средствах.

Игнорирование защиты от солнца

Одной из главных причин преждевременного старения считается ультрафиолетовое излучение. По оценкам специалистов, именно солнечное воздействие вызывает значительную часть видимых возрастных изменений кожи.

Использование солнцезащитного крема круглый год помогает снизить риск появления пигментации, морщин и потери упругости кожи.

...Многие факторы старения кожи связаны не только с возрастом, но и с ежедневными привычками. Отказ от горячей воды, мягкое очищение, регулярное снятие макияжа, увлажнение и защита от солнца — простые шаги, которые помогают сохранить здоровье кожи и замедлить появление возрастных изменений.