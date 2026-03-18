Асимметрические возможности Ирана оказывать влияние на мир по-прежнему сохраняются, и именно на этом сейчас следует сосредоточиться, подчеркнула министр иностранных дел Байба Браже в интервью программе «Утренняя панорама» Латвийского телевидения, пишет ЛЕТА.

Министр пояснила, что смена режима в Иране уже произошла. У страны всё ещё остаются определённые возможности в сфере баллистических ракет, которые, по её мнению, США и Израиль продолжат пытаться уничтожить. В то же время ядерная программа в прежнем виде больше не будет существовать, так она охарактеризовала цели этой войны.

При этом она отметила, что асимметрические возможности Ирана влиять на безопасность региона и на мировые процессы сохраняются, включая влияние на судоходство, добычу нефти и газа, их цены и доступность в мире.

Поэтому в интересах также разблокировать Ормузский пролив, выровнять доступ к нефти и газу в мире, обеспечить, чтобы не росли цены на минеральные удобрения, а также чтобы не осложнялся доступ к продовольствию в различных регионах, поскольку значительная часть мировых поставок проходит через эти морские пути, подчеркнула Браже. Это ей подтвердил и её индийский коллега на встрече в понедельник.

Министр отметила, что если США по вопросу Ормузского пролива обратятся к Латвии или НАТО, то это будет рассматриваться "через позитивную призму" с точки зрения того, как можно помочь союзникам.

Она добавила, что Великобритания уже обеспечила определённую воздушную поддержку, у других стран в регионе находятся корабли. "Это могут быть различные действия", — сказала министр, допустив, что это может быть связано с электронной разведкой или другими мерами.

"В настоящее время известно об одном запросе со стороны США, в котором мы уже помогли. Это не связано с военным присутствием. Мы это обеспечили", — раскрыла министр.

Ранее сообщалось, что война США и Израиля против Ирана привела к фактической блокаде Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировой добычи нефти, что вызвало резкий рост цен.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье предупредил, что НАТО ожидает "очень мрачное" будущее, если союзники не помогут разблокировать Ормузский пролив. В понедельник Трамп также заявил, что ожидает помощи от Франции и Великобритании в обеспечении судоходства через пролив, который сейчас пытается блокировать Иран.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил мнение, что восстановление свободного судоходства в Ормузском проливе не является задачей НАТО. По его словам, это требует участия широкой коалиции, включая партнёров по Персидскому заливу, а также европейские страны и США.

"Мы работаем с другими странами над созданием надёжного плана по Ормузскому проливу, который позволит восстановить судоходство и проход. Позвольте сказать ясно — это не является и никогда не планировалось как миссия НАТО", — заявил Стармер журналистам на Даунинг-стрит.

Тем временем представитель канцлера Германии Фридриха Мерца в понедельник заявил, что война на Ближнем Востоке, вызванная ударами США и Израиля по Ирану, не имеет никакого отношения к НАТО и не является войной НАТО.